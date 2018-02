Kris Peeters is even minister van Thuiswerk

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) roept op om morgen (vrijdag) thuis te werken, omwille van het voorspelde winterweer. In december liet de minister al weten dat thuiswerk door uitzonderlijke weersomstandigheden mogelijk is.

Het KMI heeft voor vrijdag sneeuwval in het hele land voorspeld. Daardoor kan de spits moeizaam en zelfs gevaarlijk verlopen. ‘Morgen veel sneeuw voorspeld. Wie kan, werkt best thuis’, zegt Peeters op Twitter.

In december verklaarde de minister al dat het wettelijk mogelijk is thuiswerk te organiseren bij noodweer. ‘Occasioneel thuiswerk is expliciet voorzien in de wet werkbaar en wendbaar werk (..) Daaronder kan ook thuiswerk bij uitzonderlijke weersomstandigheden vallen’, aldus Peeters.