Kristof Calvo: 'Inderdaad, ik was graag minister geworden'

'Dit is geen tijd om op te geven', schrijft Groen-boegbeeld Kristof Calvo dinsdag in een lange Facebook-post waarin hij zegt de ontgoocheling over zijn gefnuikte ministerdroom te hebben doorgespoeld. Hij wil in het parlement wegen op fiscale hervormingen en de staatshervorming.

'Inderdaad, ik wou graag minster worden. Omdat ik ons eigenzinnig land, een land waar ik van hou (...) wil veranderen.' In een lange Facebook-post komt Groen-boegbeeld Kristof Calvo dinsdag voor het eerst uitvoerig terug op zijn teleurstelling over zijn in de kiem gesmoorde ambitie om minister in de federale regering te worden.

'Mensen die mij een beetje kennen, weten hoe frustrerend ik het oppositiepak soms vond', zegt hij daarover. Zelfs wie hem nauwelijks kent, kon die boodschap ook al ontwaren in het boek dat Calvo in 2015 schreef, met als titel: 'F*ck de zijlijn'. 'Daarom wou ik het graag', zegt hij ook nu. 'Om iets te kunnen opbouwen in plaats van te moeten bekritiseren.'

Zonder ministertitel

'Op die manier aan politiek doen zou ook moeten kunnen zonder een ministertitel', schrijft Calvo nu. 'In ons politiek systeem is dat niet evident. Maar het is wel mogelijk. Misschien is er zelfs een momentum.' En zo draait hij de bladzijde om.

Calvo vroeg drie weken geleden tijd om zich te bezinnen over zijn politieke toekomst, nadat Groen in een lange nachtelijke vergadering niet hemzelf maar Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten aangesteld had als zijn twee ministers in de federale regering-De Croo.

Niet de keuze voor het vrouwelijke ministerduo, maar de manier waarop hij werd behandeld kon volgens Calvo niet door de beugel. Een halfuur voor het ledencongres van Groen kreeg Calvo de boodschap te horen, op een speelplein buiten het congresgebouw. Niet partijvoorzitster Meyrem Almaci vertelde het hem, maar de Brusselse minister Elke Van den Brandt.

Het leidde ertoe dat Calvo en Almaci elkaar de voorbije drie weken niet zagen of spraken, ook al was er een poging tot wat nazorg. Calvo zei niet te weten of hij wel in de politiek zou blijven. Die bezinningsperiode is nu voorbij, al is het maar omdat de twee partijboegbeelden elkaar woensdag opnieuw in de ogen kijken op een vergadering van de federale fractie.

Fiscaliteit en staatshervorming

'Dit is geen tijd om op te geven', schrijft Calvo. 'Alles zal ik doen om een goede volksvertegenwoordiger te zijn.' Als 'fractievoorzitter van 21 ecologisten' die deel uitmaken van de meerderheid ziet hij mogelijkheden. 'De regering heeft de handen vol met de gezondheidscrisis en de sociale en economische gevolgen. Dat schept ruimte voor de volksvertegenwoordiging om grote hervormingen in handen te nemen: de fiscaliteit van de toekomst, de plannen rond politieke vernieuwing en de institutionele toekomst van België.'