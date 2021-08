Kritiek op hulpverlening Wallonië dwingt Verlinden tot ingrijpen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) installeert een federale ondersteuningscel om de hulpverlening in Wallonië efficiënter te organiseren. De beslissing is een reactie op de groeiende kritiek op de organisatie van de noodhulp in het getroffen gebied.

Anderhalve week geleden, op 26 juli, droeg minister van Binnenlandse Zaken de coördinatie van de hulpverlening in het overstroomde Wallonië over aan de provinciale en gewestelijke overheid. Na overleg met de betrokken autoriteiten beëindigde ze die dag de federale fase van het rampenplan. ‘De acute fase van de ramp is voorbij’, luidde de redenering. Om de noodhulp verder te organiseren werd vertrouwd op de lagere niveaus, die gebruik konden maken van federale steun.

Inmiddels blijkt dat de hulpverlening in Wallonië drie weken na de ramp nog altijd stroef loopt. Vooral in de provincie Luik is er een gebrek aan coördinatie, en dat leidt tot problemen op het terrein. Burgemeesters klagen dat de noodhulp traag op gang komt en niet volstaat. Ook het Franstalige Rode Kruis mist een centraal aanspreekpunt in de regio.

De essentie Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden stuurt specialisten naar Wallonië om te helpen de hulpverlening te stroomlijnen.

Ze richt een federale ondersteuningscel op, die onder leiding komt te staan van het Waalse commissariaat voor de heropbouw.

Verlinden beseft dat de provinciale structuren niet opgewassen zijn tegen een ramp van dit formaat.

De druk op de federale regering om in te grijpen nam toe na kritiek. Maar het commando weer overnemen ligt politiek zeer gevoelig.

De Waalse premier Elio Di Rupo (PS) deed met de oprichting van het Commissariaat voor de Heropbouw al een poging om de noodhulp beter te stroomlijnen. Maar op papier heeft dat commissariaat geen bevoegdheid om acute noodhulp te coördineren. Dat is de taak van het provinciale niveau.

Niet opgewassen

Ook Verlinden beseft na de groeiende kritiek van de afgelopen weken dat de provinciale structuren niet opgewassen zijn tegen een ramp van dit formaat. 'De complexiteit en de uitgestrektheid van de ramp leiden ertoe dat de gebruikelijke provinciale structuren van het crisisbeheer versterkt moeten worden.'

Lees ook Niemand coördineert hulpverlening in Wallonië

De druk op de federale regering om actie te ondernemen groeide. Maar de coördinatie weer wegtrekken bij de lagere overheden is niet evident en ligt politiek bijzonder gevoelig. Met de oprichting van een federale ondersteuningscel probeert Verlinden daar een antwoord op te bieden.

Ze vaardigt gespecialiseerde medewerkers af uit de verschillende crisisdisciplines zoals politie, volksgezondheid, de brandweer, de civiele bescherming en defensie, die nauw samenwerken met de infocel van het Nationaal Crisiscentrum. De nieuwe structuur komt vanuit de federale overheid, maar staat onder supervisie van het Commissariaat. Zo blijft het commando uitdrukkelijk op Waals niveau.

Ik wil minister-president Di Rupo graag bijstaan in de gigantische opdracht die hem nog wacht. Annelies Verlinden Minister van Binnenlandse Zaken

‘Het ontbreekt de hulpverleningsdiensten niet aan goede wil’, zegt Verlinden in een persbericht. ‘Alle betrokken partijen hebben grote inspanningen geleverd. Maar de weg is nog lang. Ik wil minister-president Di Rupo graag bijstaan in de gigantische opdracht die hem nog wacht. Meer dan ooit is het van belang de uitdagingen samen aan te pakken. Dankzij de ondersteuningscel zal het aanbod verder worden afgestemd op de noden, om zo veel mogelijk slachtoffers zo snel mogelijk te kunnen helpen.'