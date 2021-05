Kritiek op suggestie Verlinden om van La Boum testevent te maken

Een derde La Boum, waarvan al twee verboden edities doorgingen, kan volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een testevenement worden. Haar suggestie wordt bij de politie en in de cultuursector op hoongelach onthaald.

Terwijl het uit de hand gelopen verboden evenement La Boum 2 nazindert, plannen de organisatoren eind deze maand een volgende editie. 'Geen twee zonder drie', schrijft de organisator L'Abîme Team op zijn Facebook-pagina.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) liet verstaan dat La Boum een testevenement kan worden. 'Dat was ook al voor La Boum 2 een mogelijkheid', zei ze aan Het Laatste Nieuws. 'Maar daar hebben de organisatoren geen aanvraag voor ingediend, en zeker ook niet voor een testevenement.'

Politie en eventsector

Die suggestie viel in slechte aarde bij de politievakbond VSOA. 'Als de minister dat wil legaliseren, doet ze maar. Maar dan is het zonder de politie. Dit is geen brug, maar een autosnelweg te ver. Als men toch testevents wil organiseren, kijk dan naar de cultuur- of sportsector, maar toch niet met groepen die bewust de wet overtreden en de confrontatie met de hulpdiensten opzoeken', zegt ondervoorzitter Vincent Houssin.

Het verboden feestje in het Ter Kamerenbos in Brussel, dat zowat 2.000 mensen - vooral jongeren - aantrok, liep afgelopen zaterdag volledig uit de hand. Mensen kwamen in grote groepjes en zonder mondmasker samen om te feesten. Dat eindigde in schermutselingen met de politie. 132 mensen werden opgepakt, 15 burgers en 10 agenten raakten gewond.

Ook de eventsector reageert met grote verbazing op Verlindens voorstel. ‘Haar oproep aan de organisatoren is een slag in het gezicht van de professionele cultuur- en evenementensector’, zegt concertorganisator Mike Naert, die voor de event- en cultuursector betrokken is bij het crisisoverleg met de overheid. ‘We zeggen al maanden dat er dringend perspectief moet komen voor wie weet hoe events te organiseren en iets van crowdcontrol kent. We hebben expertise in overvloed. Gebruik ons, maar laat dit niet over aan die anarchisten van La Boum.’

Op het kabinet-Verlinden wordt haar uitspraak genuanceerd. 'Wat ze heeft gezegd, is dat iedereen een aanvraag kan doen, zoals is opgenomen in het Ministerieel Besluit. Daarmee zegt ze niet dat La Boum in aanmerking komt', zegt haar woordvoerster.

De kans is klein dat het zover komt. 'De voorwaarden voor die testevenementen zijn streng omdat de veiligheid en de gezondheid van de deelnemers moeten worden gegarandeerd. Voor organisatoren die zich buiten het wettelijk kader plaatsen, zoals de organisatoren van La Boum 1 en 2, is geen plaats', zei Verlinden maandagavond. Volgens Houssin was de suggestie van Verlinden een kleine communicatiefout 'die slecht valt bij de politie'.