Kucam regelde één op de drie humanitaire visa

Vanmorgen raakte bekend dat het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam aangehouden is. Het gerecht onderzoekt of hij als tussenpersoon grof geld heeft verdiend aan het verkopen van humanitaire visa. Dergelijke visa zijn een gunst en bedoeld voor mensen in nood.

Schade

De Block zei te betreuren dat de schade aan de reputatie van de humanitaire visa groot is. Maar, zo waarschuwde ze, ik vind niet dat dergelijke visa afgeschaft moeten worden. 'Op die manier zijn al veel levens van mensen in nood gered.'

Ze benadrukte verder dat ze in het verleden, toen ze nog verantwoordelijk was voor Asiel, nooit gewerkt heeft met tussenpersonen. 'En ik heb die deur nu ook gesloten.'

Uit voorlopige cijfers die De Block vrijgaf, blijkt dat vorig jaar 600 mensen naar ons land zijn gekomen via een humanitair visum. Een derde daarvan werd geregeld via Kucam. De Block zei dat ze niet van plan is die verblijfsrechten in te trekken. Maar als ze een eventuele asielaanvraag indienen, wordt hun dossier wel onderzocht.