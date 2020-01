Kunstwerken in beslag genomen tijdens kunstbeurs Brafa

Het gaat om objecten uit het Oude Egypte, tribale kunst en Aziatische kunst. Bij de in beslag genomen kunststukken is een Congolese lans uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

Verdachte afkomst

De reden voor de inbeslagname is de ‘verdachte afkomst of authenticiteit’. Over de oorsprong van bepaalde kunstwerken wordt soms gelogen om ze voor een betere prijs te kunnen verkopen. De inspecteurs vroegen tijdens de inspectie de documenten van de werken op om de echtheid te controleren.

Misleiding

Het is in het belang van de sector om samen te werken tegen malafide praktijken.

De organisatie bevestigt dat de werken nooit te koop zijn aangeboden op de beurs. De in beslag genomen kunst ligt opgeslagen in een ruimte die voor het publiek niet toegankelijk is. Het parket moet beslissen wat er verder mee moet gebeuren. Op misleiding staan boetes tot 200.000 euro. Bovendien is strafrechtelijke vervolging mogelijk.