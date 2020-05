Dat de Nationale Veiligheidsraad geen oor had naar de verzuchting van de kustburgemeesters om tweedeverblijvers vanaf 18 mei weer toe te laten, zet kwaad bloed bij onder meer Jean-Marie Dedecker (Middelkerke) en Bart Tommelein (Oostende). Leopold Lippens (Knokke-Heist) wil zich dan weer aan de regels houden.

Sommige kustburgemeesters zijn er niet over te spreken dat de Veiligheidsraad de kwestie van daguitstappen, tweede verblijven of vakantiewoningen pas aan de orde wil laten komen tijdens de voorbereiding van fase 3, die gepland is tegen 8 juni. De kustburgemeesters hadden de Veiligheidsraad voorgesteld om tweedeverblijvers vanaf 18 mei al toe te laten naar hun appartement aan de kust te komen. Die datum was eerder ook door de Veiligheidsraad al voorzichtig vooropgesteld.

‘Het is een schande, het is een aanslag op het eigendomsrecht. En het komt neer op een broodroof van de middenstand’, zegt de burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker. ‘De kustburgemeesters moeten oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Hier is plaats voor alles, dat de mensen maar komen.’

Geen handhaving

Dedecker is niet van plan het verbod van de Veiligheidsraad te handhaven. En daar staat hij niet alleen in. Ook zijn collega van Oostende, Bart Tommelein (Open VLD), ziet niet in hoe hij de beslissing kan handhaven om geen tweedeverblijvers toe te laten.

‘Verplaatsingen zijn toegelaten om familie aan de kust te bezoeken, om een wandeling te maken, om te komen zeilen, maar tweedeverblijvers mogen niet komen kijken naar hun appartement aan de kust? Dat kan ik niet controleren’, zegt Tommelein.

‘Ik vraag met aandrang dat eigenaars niet op één lijn worden gezet met huurders en dagjestoeristen. Er moet in fases worden gewerkt, er moet perspectief worden geboden. Laat ons beginnen met de tweedeverblijvers toe te laten naar hun eigendom te komen’, zegt Tommelein. Hij wijst erop dat tweedeverblijvers in Nederland al vorige week mochten terugkeren. Maandag beraden de kustburgemeesters zich nog eens over de situatie.

Voorkeursbehandeling

Dat de Veiligheidsraad de beslissing over tweedeverblijvers heeft doorgeschoven, heeft te maken met de vrees voor de kritiek dat tweedeverblijvers een voorkeursbehandeling zouden krijgen op mensen die iets huren in de Ardennen of dagjestoeristen die naar de kust willen gaan. Zeker ter linkerzijde ligt dat gevoelig. De bedoeling is dus tweedeverblijvers pas weer toestemming te geven om naar hun tweede verblijf te gaan als ook mensen zonder tweede woning naar de kust of de Ardennen kunnen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen met het verzet van de kustburgemeesters. 'Burgemeesters moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ik ken Tommelein. Ik denk dat de soep niet zo heet zal worden gegeten als ze wordt opgediend', zei Jambon aan VTM.

Lippens

‘De specialisten hebben geoordeeld’, zegt Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke. ‘Ik volg hen, want ik ben geen specialist. Wat ze doen is logisch, want ze zijn bang dat er een opflakkering komt als plots 200.000 à 300.000 mensen naar de kust gaan. Het klopt dat de burgemeesters van de kust hebben gepleit voor 18 mei, maar bepaalde burgemeesters willen stranden met twee snelheden. Het is ofwel voor iedereen of voor niemand, vind ik. Laten we eerst kijken wat er gebeurt met de versoepeling van de maatregelen en de opening van de winkels. Ik ben niet gelukkig met wat Bart Tommelein altijd vertelt. Hij denkt dat hij de kust vertegenwoordigt, maar hij vertegenwoordigt Oostende. Ik ga volgen wat Wilmès en De Crem zeggen. Wij hebben hier 21.000 tweede verblijven en zijn daarmee de grootste van de kust samen met Middelkerke, Oostende heeft er veel minder. Ik ga me houden aan de regels. Ik ga geen kliktelefoon installeren, maar we gaan wel controleren.’

'Nog niet zeker'

Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B) van De Panne zegt nergens te hebben gelezen wanneer de tweedeverblijvers mogen terugkomen. ‘Ik heb het persbericht van de Veiligheidsraad gelezen en daar staat als richtdatum 8 juni. Maar ik heb nergens gelezen dat het zo zal zijn. Ik zou het ten zeerste betreuren mocht het niet op 18 mei zijn. Als we de kust geleidelijk aan willen vullen, moeten we dat spreiden in de tijd en moeten we er zo snel mogelijk aan beginnen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het standpunt nog zal wijzigen.'