Kwart bedrijven krijgt uitstel voor betaling sociale zekerheid

Een op de vier werkgevers

66.000 werkgevers, ongeveer een op de vier, maken gebruik van die regeling. Het overgrote deel van hen, 62.000 ondernemers, doen dat omdat ze de deuren moesten sluiten. De overige 4.000 deden vrijwillig de deuren dicht of hebben hun omzet of loonmassa met minstens 65 procent zien terugvallen. Gezonde bedrijven kunnen geen gebruikmaken van de regeling.

Kwijtschelding

Matthias De Caluwe, de topman van Horeca Vlaanderen, erkent dat het uitstel zeer welkom is. Het komt boven op de hinderpremie, waardoor zaken die de deuren moeten sluiten 4.000 euro krijgen van Vlaanderen. 'We zijn er heel blij mee, want door de lockdown krijgen cafés, restaurants en hotels geen cash meer binnen en kunnen ze in de problemen komen. Dit geeft hen extra marge, maar er is meer nodig.'