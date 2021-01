'Kwart van vastgestelde besmettingen door Britse variant'

Een kwart van alle vastgestelde besmettingen is momenteel aan de Britse coronavariant toe te schrijven. Bovendien zijn ook steeds meer uitbraken in scholen aan de variant te linken. Het doet de vraag rijzen of er daar geen extra maatregelen nodig zijn.

'Van alle besmettingen die we op dit moment in ons land zien, is 25 procent toe te schrijven aan de Britse variant', zei biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt) vanmiddag op Het Journaal. Dit weekend kreeg ook de Zuid-Afrikaanse variant voor het eerst voet aan de grond in ons land.

In Oostende werd die bij 15 mensen vastgesteld, onder andere in drie zorginstellingen. 'Op basis van een Zuid-Afrikaanse studie vermoeden we dat ook die variant besmettelijker is. Op dit moment kunnen we dat nog niet met evenveel zekerheid zeggen als bij de Britse variant, waar de bewijskracht daarvan de afgelopen weken toegenomen is', zegt viroloog Steven Van Gucht.

Epidemie in een epidemie

De opmars van de Britse variant en de zorgwekkende geluiden over de Zuid-Afrikaanse variant doet bij de politiek de angst om het hart slaan. 'Je krijgt een epidemie in de epidemie, met een golf die onder de waterlijn komt', zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) in De Zevende Dag. 'Enerzijds kunnen we door de vaccinatiecampagne de eindmeet zien, maar anderzijds zien we met de mutanten het gevaar op de weg opdoemen.'

Bovendien is er bij uitbraken in scholen steeds vaker sprake van de Britse variant. Bij de besmetting van 52 mensen in twee scholen in Bekkevoort werd die ontdekt. Ook in Antwerpen raakten volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) tientallen mensen in twee scholen met de variant besmet. Eerder werd ze ook al geconstateerd in scholen in Edegem en Sint-Truiden.

Ontdekken we niet meer uitbraken met de variant in scholen omdat er simpelweg meer getest wordt? 'We testen inderdaad meer dan vroeger, maar we hebben toch de indruk dat er meer uitbraken zijn in lagere scholen dan enkele maanden terug. En hoewel we nog op data wachten, vermoeden we dat dat steeds vaker door de Britse variant komt', zegt Van Gucht.

Lagere scholen

Het doet opnieuw de vraag rijzen voor bijkomende maatregelen in de scholen. 'We moeten opnieuw nadenken over de rol van de kinderen en hoe we hen beschermen, zei Vandenbroucke. Dat zegt ook Van Gucht: 'Doordat de variant besmettelijker is, kan het zijn dat je er met de gewone set van maatregelen niet komt'.

De scholen zijn op dit moment - op de essentiële bedrijven na - immers de enige plaats waar nog in groten getale mensen samentroepen. In het middelbaar gebeurt dat in gecontroleerde omstandigheden, met mondmaskers, afwisselend contact- en afstandsonderwijs en klasbubbels. Bij het recente Overlegcomité werd de krokusvakantie voor het secundair daarenboven al met een week afstandsonderwijs vervroegd.

Maar in het lager is het nog altijd 'business as usual'. 'Daar wordt nog niet gewerkt met bubbels of mondmaskers. Die kinderen kunnen ook nog naar de opvang, de jeugdbeweging en de muziekschool. Zo heb je een compleet netwerk, waarin bubbels constant vermengd worden. Vooralsnog lieten we dat toe, omdat de situatie redelijk goed onder controle was, maar met de besmettelijkere stammen moeten we ons de vraag stellen of we dat netwerk niet moeten doorknippen', zegt Van Gucht.

Effectiviteit vaccins

De opmars van de varianten zorgt bij Vandenbroucke ook voor ongerustheid over de effectiviteit van de vaccins. 'We zijn niet zeker dat de vaccins gaan werken tegen deze variant. Die vraag moet dringend gesteld worden aan de fabrikanten, zij moeten dit onderzoeken en met uitleg komen', zei hij.

Het klopt dat een deel van de antistoffen die iemand opbouwt na een eerste infectie met het klassieke virus de nieuwe variant niet herkennen en kunnen neutraliseren. Van Gucht wijst erop dat het echter om een laboratoriumvaststelling gaat bij een specifieke antistof. Ons lichaam heeft nog andere antistoffen en beschermingsmechanismen. 'En doorgaans zijn na twee vaccinaties de antistoffengehaltes hoger dan bij een natuurlijke besmetting', zegt hij.

Volgens de viroloog is er voorlopig geen reden tot ongerustheid over de werkzaamheid van de vaccins. 'Pfizer en Moderna bieden meer dan 90 procent bescherming. Dat is zeer hoog. Stel dat de bescherming bij een nieuwe variant lager is, dan gaat dat misschien naar 70 procent zakken, maar niet meteen naar 0. De lat van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA ligt op minstens 50 procent voor goedkeuring. We hebben dus nog marge. Bovendien kan je vaccins ook op enkele weken aanpassen aan de variant.'