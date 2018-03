L'histoire se répète

Steeds meer rijst de vraag wie er belang heeft bij het uitlekken van de intriges in de legertop over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Bart De Wever suggereerde al dat het gaat om de Franse lobby, die met de Rafale van Dassault graag wil inbreken in de lopende competitie tussen de F-35 van Lockheed Martin en de Typhoon van het Brits-Duitse Eurofighter.

N-VA-voorzitter Bart De Wever vroeg zich woensdagavond in ‘Terzake’ af wie achter de lekken zit over manipulatie van een rapport van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin, waaruit blijkt dat de F-16’s nog zes jaar langer meekunnen dan altijd gedacht. ‘Zitten er nog grotere dingen achter? De timing is geen toeval, want de opties voor de nieuwe gevechtsvliegtuigen moeten worden gelicht. Er zijn groepen die wilden meedoen en uit de boot zijn gevallen’, zei De Wever. Hij alludeerde daarmee op de Fransen, die buiten de Belgische aankoopprocedure om hun Rafale-gevechtsvliegtuig in de wedstrijd willen brengen.

‘Dat roept veel vragen op, zeker als je ziet dat het lek bij de socialisten zit’, ging De Wever verder. ‘En de socialisten staan gezien hun verleden inzake legeraankopen uiteraard bekend om een bijzonder transparante manier van werken met bepaalde bedrijven.’ Zo herinnerde De Wever aan het Agusta-schandaal, dat twintig jaar geleden leidde tot het ontslag van Willy Claes (SP) als secretaris-generaal van de NAVO.

Herhaalt de geschiedenis zich? ‘Meer dan eens heb ik in de regeringen waarvan ik deel uitmaakte vastgesteld dat bij de aankoop van legermateriaal de vraag wat vanuit militair oogpunt het beste is niet doorslaggevend is. Tot mijn grote ergernis’, schreef voormalig premier en minister van Buitenlandse Zaken Leo Tindemans (CVP) in zijn memoires. Zijn regering moest in 1975 beslissen over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen ter vervanging van de Lockheed F-104 Starfighters. Tindemans tekende het contract voor liefst 160 Amerikaanse F-16’s. Tegen het advies van de toenmalige minister van Defensie Paul Vanden Boeynants (PSC) in. De Brusselse christendemocraat wilde liever Franse Mirages kopen, waarvan het Belgisch leger er toen al zo’n honderd in dienst had.

Intoxicatie

In de jaren zeventig gebeurden legeraankopen nog in de grote getallen van de Koude Oorlog en de bijhorende wapenwedloop. Terwijl het anno 2018 gaat om 34 nieuwe jets beschikte de Belgische luchtmacht toen over een vloot van liefst 200 gevechtsvliegtuigen. Wat sindsdien niet is veranderd, is de Belgische politiek. Net als destijds bij de bestelling van de F-16’s loopt in de regering een communautaire breuklijn. De voorkeur van de N-VA lijkt te gaan naar de F-35 van Lockheed, terwijl de Franstalige liberalen geneigd lijken de kaart van de Rafale-straaljager van het Franse bedrijf Dassault trekken

De top van de luchtmacht wil liefst de F-35, maar zal dat nooit openlijk zeggen. De vorige minister van Defensie, Pieter De Crem (CD&V), wordt zelfs verweten dat hij het hele dossier heeft geïntoxiceerd door al te duidelijk zijn voorkeur voor het Amerikaanse gevechtsvliegtuig te tonen. ‘De Crem dacht toen dat hij secretaris-generaal van de NAVO kon worden’, zegt een generaal. Hij wilde zoete broodjes bakken met de Amerikanen. De keuze voor de F-35’s zou ook een verzekering zijn geweest dat het NAVO-hoofdkwartier in Evere blijft, wordt nog gefluisterd.

Historische grap

De Franstalige oppositiepartij Parti Socialiste jaagt in het parlement nu al de regeringspartij Mouvement Réformateur op om voor de Rafale te kiezen, zelfs al heeft Parijs geen officieel bod gedaan. Toen de kandidaturen officieel binnen moesten zijn, ontving minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) een brief van zijn Franse tegenhanger Florence Parly, waarin ze voorstelde een breed partnerschap aan te gaan met het oog op de uitbouw van een Europese defensie.

Dat lijkt wel een historische grap, want begin jaren tachtig was die gedachte om een Europese tegenhanger voor de F-16 van Lockheed Martin te bouwen er ook al. Dat was de start van het Eurofighter-concept, waarvoor alle grote Europese landen de handen in elkaar sloegen. Maar al snel trok Frankrijk zich terug uit Eurofighter: Parijs wilde een eigen gevechtsvliegtuig, dat onder meer kon opereren vanaf de Franse vliegdekschepen. Zo ontwikkelden de Fransen de Rafale. ‘Een anti-Europees vliegtuig dus’, glimlacht een generaal.

Volgens Vandeput heeft Parijs zich buitenspel gezet, omdat het de Belgische aanbestedingsprocedure niet heeft gevolgd. Maar premier Charles Michel (MR) houdt de deur op een kier. Hij liet weten dat hij de zaak juridisch verder laat onderzoeken. Sindsdien valt in regeringskringen te horen dat de premier het dossier over de opvolging van de F-16’s over de verkiezingen wil tillen, zodat hij de Franse president Emmanuel Macron, met wie hij de beste relaties heeft, niet voor het hoofd hoeft te stoten.

Dat is ook wat hij leek te suggereren in zijn afgemeten antwoord donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer, in een reactie op de heisa over het achterhouden van informatie over een verlenging van de levensduur van de F-16’s. Alle opties zullen worden bekeken, klonk het. Meteen de gedroomde kans om ook de Franse optie op de regeringstafel te krijgen. Was dat wat De Wever bedoelde toen hij zich vragen stelde over wie belang heeft bij het lek?

Voor premier Michel is en blijft het op eieren lopen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een militair aankoopdossier eindigt in een politiek schandaal. Dat was het geval met de Agusta-affaire, en daarvoor ook al met de zogenaamde obussenaffaire. De premier moet er ook over waken dat hij de N-VA niet bruuskeert. ‘Als over de gevechtsvliegtuigen geen beslissing wordt genomen, dan is Vandeput mislukt en heeft de N-VA gefaald’, is het oordeel dat klaarzit in de hoofden van de generaals.

Waarschuwing onder vrienden

En dan is er nog de NAVO-top in juli. Daar hangt Michel een publieke bolwassing van de Amerikaanse president Donald Trump boven het hoofd. Dat bleek onlangs uit een ‘waarschuwing onder vrienden’ die Washington uitstuurde. Dat België zijn deel van de inspanningen die overeengekomen zijn binnen de NAVO niet doet, werkt Washington steeds meer op de heupen.

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis liet in een brief aan Vandeput al verstaan dat de regering-Michel goodwill kan kopen als ons land kiest voor de F-35-gevechtsvliegtuigen. Maar als het dossier op de lange baan wordt geschoven of geschrapt wordt, dreigt Michel in de ban te worden geslagen als een ‘zwartrijder’, die wel onder de NAVO-paraplu wil schuilen maar zelf geen inspanningen wil leveren en niet wil delen in de lasten. Het zogenaamde ‘burden sharing’ is een stokpaardje van Trump.