'Laat éminence grise formatie overnemen'

Als Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) de regeringsvorming niet meer op gang krijgen, moet een éminence grise de formatie overnemen. Dat zegt Pieter Timmermans, de topman van de werkgeversorganisatie VBO, in interviews met De Zondag en 'De Ochtend' op Radio 1. Hij denkt aan iemand die geen politieke ambitie meer heeft, een oud-politicus of iemand van buiten de politiek.

Voor Timmermans is het in de eerste plaats belangrijk dat de PS en de N-VA 'dedramatiseren' en proberen de trein weer op de rails te krijgen. 'Ze hebben samen geen meerderheid, dus andere partijen moeten een inbreng kunnen hebben. Dat is een delicaat moment.' De tijd dringt, benadrukt hij. 'We zullen 10 procent welvaartsverlies hebben dit jaar. We gaan misschien 8 tot 10 procent van de bedrijven verliezen en we kijken aan tegen 150.000 à 200.000 extra werklozen.'