'Laat parlement beslissen over politieke benoemingen'

CD&V'er Hendrik Bogaert en sp.a'er Dirk Van der Maelen vragen dat het parlement mag mee beslissen over politieke benoemingen van de regering.

Federaal parlementsleden Hendrik Bogaert (CD&V) en Dirk Van der Maelen (sp.a) vinden dat het parlement moet mee beslissen over wie belangrijke mandaten vervult bij de overheid, overheidsbedrijven en de nationale bank. Ze zeggen dat in een opiniestuk in De Morgen.