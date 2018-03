Laatste Soedanezen in gesloten centra vragen asiel aan

De ‘mensenrechtencheck’ gebeurt nu alleen tijdens de beoordeling of asielzoekers recht hebben op bescherming, en niet bij migranten die nooit asiel hebben aangevraagd en teruggestuurd worden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) opperde daarop de piste om een cel van CGVS-medewerkers te detacheren naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die het verblijf regelt en controleert. Een maand later is de beslissing daarover nog niet gevallen.

Het probleem is minder acuut dan de afgelopen maanden, toen honderden migranten uit zwart Afrika neerstreken in en rond het station Brussel-Noord.

Gesloten centrum

In totaal verblijven nog 15 Soedanezen in een gesloten centrum, waar uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten verblijven tot hun uitwijzing. Twaalf van hen worden binnenkort teruggestuurd naar het eerste land waar ze de EU binnenkwamen, zoals de Europese regels voorschrijven. Voor drie anderen werd de procedure gestart voor identificatie en om bij de Soedanese ambassade reisdocumenten op te vragen. Het trio vroeg intussen asiel aan, waardoor binnen die procedure sowieso gecontroleerd wordt of ze een risico lopen op mensenrechtenschendingen. In de gesloten centra zijn dus geen Soedanezen meer voor wie nog aparte checks moeten gebeuren.