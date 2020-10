Lachaert: ‘Als Vivaldi aanslaat, kunnen we winnen van de antipolitiek...

‘Als we op een respectvolle manier samen besturen, kunnen we het vertrouwen terugwinnen’, zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Van de oppositie van de N-VA heeft hij geen schrik. ‘Op sociaal-economische thema’s heeft die partij geen greintje geloofwaardigheid meer.’

Hij ziet er nog altijd kwiek uit, maar Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert geeft toe dat hij de vermoeidheid van de onderhandelingsmarathon met zich meesleept. Zowel zondag- als maandagnacht wilden de Vivaldi- partijen tot de finish onderhandelen, maar telkens bleek het water te diep. ‘Elke ochtend zei ik tegen mijn zoon: ‘Morgen is er een akkoord.’’ Lachaert junior moest, net zoals het hele land, tot woensdagochtend wachten voor de regering-De Croo geboren werd. Lachaert heeft, zeker nadat de namen van de ministers bekend geraakt zijn, een goed gevoel. ‘Ik zie competente mensen, die niet de reputatie hebben ruziemakers te zijn.’

Als preformateur, een rol die hij samen met sp.a-voorzitter Conner Rousseau vervulde, is Lachaert een van de architecten van de coalitie van liberalen, socialisten, groenen en CD&V. Lachaert paste bovendien voor het paars-gele verhaal van N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn PS-evenknie Paul Magnette. Hij kreeg de toorn van de Antwerpse burgemeester over zich heen. De Wever maakt zich op voor vier jaar keiharde oppositie en zet Vivaldi nu al weg als een groen en links project. Al kunnen de liberalen daar wel de premier tegenover plaatsen. Met Alexander De Croo in de Zestien staan ze in het centrum van de macht.

Volgens de een is het regeerakkoord groen en links, volgens de ander een kopie van het CD&V-programma. Hoe kijkt u naar Vivaldi?

Egbert Lachaert: ‘Dit is onmiskenbaar een centrumregering. Dat is logisch als je de samenstelling ziet. Als iemand tijdens de onderhandelingen met een standpunt kwam dat ver van het centrum lag, werd dat door de anderen geneutraliseerd omdat het hen zou schaden. Zo hebben wij op een bepaald moment voorgesteld de werkloosheidsuitkeringen verder degressief te maken, maar het was snel duidelijk dat zoiets niet haalbaar was. Hetzelfde geldt voor de afschaffing van de bedrijfswagens. Dat groene voorstel is evenmin gepasseerd. Heel uitgesproken linkse of rechtse dingen doen we niet.’

‘Wat overblijft, is een centrumbeleid. Het zijn zaken waar de meeste mensen met een redelijk verstand zich in kunnen vinden. Iedereen vindt dat er te weinig mensen aan de slag zijn, dat we te veel belastingen betalen en dat onze staat niet efficiënt functioneert. Met hervormingen op de langere termijn proberen we daar iets aan te doen. Het voordeel van zo’n langetermijnperspectief is dat mensen zulke hervormingen niet als een nadeel aanvoelen.’

België kent een lange traditie van centrumregeringen die kiezen voor kleine stapjes, waardoor het land niet klaar is voor de uitdagingen waar we voor staan. Dreigt Vivaldi een zoveelste aanmodderregering te worden?

Lachaert: ‘Dat is niet de bedoeling en als de dynamiek van de onderhandelingstafel overeind blijft, kunnen we echt grote stappen vooruitzetten. Daarvoor is het belangrijk dat de partijvoorzitters regelmatig contact blijven houden, want zij kennen de geest van het regeerakkoord. De vicepremiers, die niet allemaal nauw bij de onderhandelingen betrokken waren, weten niet altijd wat de bedoeling is van bepaalde afspraken. Onder de regering-Michel hadden de partijvoorzitters nauwelijks nog contact en dat was een enorme fout. Op den duur was dat een vechthuwelijk, met alle gevolgen van dien.’

Een werkzaamheidsgraad van 80 procent, de uitstoot met 55 procent reduceren tegen 2030 en een rookvrije generatie creëren. Aan ronkende ambities geen gebrek, maar van maatregelen die dat mogelijk moeten maken is geen spoor. Liberaal voluntarisme?

Lachaert: ‘Er zitten een hele reeks ankers in het regeerakkoord om meer mensen aan de slag te krijgen. Zeker in Vlaanderen zit het probleem niet zozeer in de werkloosheid, maar bij de langdurig zieken. Het gaat om tienduizenden mensen die we met de juiste maatregelen op hun ritme weer aan de slag willen helpen. Daarom herzien we de re-integratietrajecten die Maggie De Block (Open VLD) heeft opgestart. Die zijn nuttig, maar werkgevers zien die als administratief te zwaar.’

‘Bovendien wordt het gemakkelijker om werken te combineren met een uitkering. Vandaag is het nog te vaak het een of het ander, waardoor mensen de eerste stap niet durven te zetten. Tot slot willen we wat meer flexibiliteit organiseren in de ondernemingen. We vertrekken daarbij van een dynamiek van samenwerking met de sociale partners.’

Bonne chance, want voor de vakbonden is meer flexibiliteit doorgaans onbespreekbaar.

Lachaert: ‘Het helpt dat de partijen in de regering nauwe banden hebben met de vakbonden. En het helpt nog meer dat bij de socialisten en de groenen almaar meer mensen vinden dat de bonden moeten inzien dat het moderner moet. We gaan op die nagel van hervormingen blijven kloppen en we worden geholpen doordat het budgettaire traject daaraan gelinkt is.'

'Er komt voor 3,2 miljard euro aan nieuw beleid, maar dat past in het voornemen om het begrotingstekort jaarlijks met minstens 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) af te bouwen. Daarvoor kun je besparingen of belastingen verzinnen, maar als je meer mensen aan de slag krijgt, komt vanzelf meer geld binnen. Als we onszelf dat cadeau willen doen, moeten we gaan voor hervormingen die meer mensen doen werken en niet voor besparingen of belastingen.’

Zeker in Brussel en Wallonië zal het activeren van langdurig zieken niet volstaan. Daar is het nodig in te grijpen in de werkloosheid. Hebt u daar de duimen moeten leggen voor de socialisten?

Lachaert: ‘Dat was zelfs onbespreekbaar onder de regering-Michel. Wij hebben toen ook gepleit voor het stopzetten van de werkloosheidsuitkeringen na verloop van tijd, maar zelfs over het sneller laten dalen van de uitkeringen zijn we het toen niet eens geraakt.'

'Wallonië heeft wel een belangrijke incentive: de financieringswet. Als Wallonië er niet in slaagt meer mensen aan de slag te krijgen, dan komt het in de problemen met zijn financiën. De Franstalige partijen hebben er dus alle belang bij een stevig activeringsbeleid te voeren.’

Bevat de begroting met vage besparingen op de overheid en de strijd tegen de fraude - maatregelen die dik 1,5 miljard moeten opbrengen tegen 2024 - niet ontzettend veel lucht?

Lachaert: ‘Eerst en vooral: hadden we twee weken geleden gezegd dat er maar voor 3,2 miljard euro aan nieuw structureel beleid zou komen, dan had iedereen de onderhandelingstafel verlaten. Onder onze impuls werden de nieuwe uitgaven echt beperkt.'

'Bovendien zit wel degelijk een plan achter de saneringsoperatie. We investeren in de digitalisering van de overheid, zodat efficiënter en goedkoper kan worden gewerkt. Dat is een eenmalige investering, maar in de jaren nadien zullen we daarvan de vruchten plukken. Hetzelfde met de strijd tegen de fraude: daarvoor werken we aan maatregelen. Bij indicaties van fraude gaan we de fiscus toegang geven tot de saldo’s die op een bankrekening staan. We doen dat via het CAP, het register van bankrekeningnummers.’

Her en der wordt gevreesd dat zo het bankgeheim wordt opgegeven.

Lachaert: ‘Dat zal met ons nooit passeren. Er moet echt een sterk vermoeden van fraude zijn, anders kan het niet. Wie daar problemen mee heeft, moet ook maar zeggen dat hij de belastingen niet correct wil innen. Ik ben geen liberaal die zegt dat de fiscus niet mag kunnen controleren. Als iedereen zijn belastingen correct betaalt, kunnen de belastingen voor iedereen lager liggen.’

U zei meermaals dat er geen nieuwe belastingen zouden komen. Nu blijken er toch plannen voor een heffing op de rijken. Wat is de bedoeling?

Lachaert: ‘In het regeerakkoord staat dat er een eerlijke bijdrage komt van de mensen die de grootste draagkracht hebben, met respect voor ondernemerschap. Een vermogenswinstbelasting is uitgesloten en het wordt ook geen belasting die miljarden opbrengt. Het zal eerder 200 miljoen euro zijn. We viseren niet wie werkt, onderneemt of een beetje heeft gespaard, maar de happy few met een groot fortuin. We willen dat redelijk snel concretiseren.'

'Het bedrag van 1 miljoen euro aan beleggingen is daarbij aan tafel gevallen. Gewoon 1 miljoen euro bezitten is niet voldoende. Het is niet omdat je een huis hebt of aandelen van iemands familiale kmo ter waarde van 1 miljoen euro dat je belast zal worden. We kijken eerder naar beleggingen van miljoenen euro’s. In tijden als deze, met de coronacrisis die er zwaar inhakt, gaan we hen vragen een symbolische inspanning te doen. We willen geen vermogenskadaster, dus zullen we oplossingen moeten zoeken waarbij het geld aan de bron wordt belast, bijvoorbeeld als een transactie wordt gedaan.’

De invoering van een meerwaardebelasting of een nieuwe effectentaks was een van de redenen waarom u niet wilde meestappen in de paars-gele plannen van De Wever en Magnette. Bent u beter af dan in Vivadi?

Lachaert: ‘Die meerwaardebelasting zou zogezegd tot een lastenverlaging van 2 miljard euro leiden omdat ook de roerende voorheffing op sparen en dividenden zou dalen. Maar de PS zegt me dat zoiets niet in de teksten stond. En zodra die meerwaardebelasting ingevoerd wordt, is ze er. Ze begint misschien als maatregel voor de allerrijksten, maar de middenklasse zou snel worden getroffen, want de socialisten wilden dat ze op termijn miljarden zou opleveren.'

Egbert Lachaert (43)



Lachaert is de voorzitter van Open VLD. Hij kreeg nationale bekendheid toen hij zich in 2012 vanuit het niets kandidaat stelde voor het voorzitterschap van zijn partij en 40 procent haalde in een tweestrijd met Gwendolyn Rutten. In 2013 belandde hij in het Vlaams Parlement, in 2014 in de Kamer. Hij is sinds 2013 ook schepen in Merelbeke. Bij de liberale voorzittersverkiezingen eerder dit jaar haalde hij het van Bart Tommelein. Lachaert is jurist van opleiding.

'Een vermogenswinstbelasting is voor mij een rode lijn. Met ons komt die er niet. Iedereen die een beetje heeft gespaard of een appartement verhuurt dreigt er het slachtoffer van te worden.’

‘Paars-geel was onbetaalbaar. Er waren plannen voor 16 miljard euro aan nieuw beleid. Toen De Wever mij dat uitlegde, viel ik van mijn stoel. Temeer omdat het plan was om maar twee jaar te regeren, een staatshervorming door te voeren waarvan ik nog altijd niet goed begrijp wat de bedoeling was en dan verkiezingen te organiseren. Eerst het land failliet laten gaan om dan verkiezingen te organiseren in de hoop dat er iets nieuws komt? Sorry, dat noem ik geen plan.’

Anders dan paars-geel heeft Vivaldi geen meerderheid in Vlaanderen. Dreigt daardoor geen gebrek aan draagvlak?

Lachaert: ‘Ik ben niet de persoon die daarover nog een punt kan maken, want ik heb geprobeerd om een Arizona-coalitie op de been te krijgen waarin aan Franstalige zijde alleen de MR en het cdH vertegenwoordigd waren. Die regering zou het dichtst bij de regering-Michel hebben gelegen, maar ze beschikt in Franstalig België slechts over 19 zetels.'

'Wie toen mee aan tafel zat, ook de N-VA, kan nu moeilijk kritiek geven op ons omdat we twee zetels tekortkomen voor een Vlaamse meerderheid. Zo’n taalkundige meerderheid is bovendien wettelijk niet nodig, een gewone meerderheid in de Kamer telt. Laten we daarom meer dan een jaar na de verkiezingen stoppen zulke fetisjen telkens weer boven te halen. Wie hier problemen mee heeft, moet maar een meerderheid zoeken om de kieswetgeving te veranderen.’

Paars-geel was het project waarvoor u destijds de paars-groene plannen van uw voorgangster Gwendolyn Rutten afschoot. Nu landen we daar toch. Zo is toch een jaar tijd verloren?

Lachaert: ‘Het verhaal van paars-groen kwam toen te vroeg.’

Dat klinkt nogal cynisch, wetende dat het uiteindelijk 500 dagen heeft geduurd om een volwaardige regering te vormen.

Lachaert: (schudt het hoofd) ‘We keken naar de verkiezingsuitslag en we vonden dat de N-VA en de PS, de grootste partijen langs beide zijden van de taalgrens, alle kansen moesten krijgen om een akkoord te sluiten. Dat was toen nog onvoldoende geprobeerd, maar toch wilde Gwendolyn de stap naar paars-groen al zetten. Dat was niet te verkopen aan onze achterban. Nu is de situatie anders. We zijn een jaar verder, de PS en de N-VA hebben het vier keer tevergeefs geprobeerd en we zitten in een grote gezondheidscrisis. Dan moet je maken dat er een oplossing komt.’

Volgens kwatongen hebben we het afgelopen jaar naar de grote Alexander De Croo-show zitten kijken. Paars-groen kon niet omdat Rutten dan premier zou worden, paars-geel moest eraan geloven omdat Koen Geens (CD&V) de numero uno zou worden. Vandaar uw voorkeur voor Vivaldi.

Lachaert: ‘Dat is echt belachelijk. Wie iets van politiek kent, snapt dat zelfs als je zo’n plan hebt, het in geen 100.000 jaar zou werken. In de politiek hangt alles af van gebeurtenissen. Over het premierschap van Alexander is pas in de allerlaatste nacht beslist. Als je dat eerder doet, dreigt het premierschap een te grote invloed te hebben op de inhoud. Dan wordt er geschreven: die geeft dit of dat toe om de premier te krijgen.’

Toch blijkt een prijs te zijn betaald voor de posten. Alle sociale departementen zijn in handen van de socialisten.

Lachaert: ‘Dat is toch logisch? Als Magnette premier geworden was, dan zouden belangrijke sociale departementen bij ons zijn beland. Ook met dat scenario hadden we kunnen leven, want het premierschap was niet onze ultieme wens of eis.’

De pancartes van de N-VA staan klaar. Uw partij is geur- en kleurloos en verkoopt haar principes voor de macht.

Lachaert: ‘Oh, ik vind dat we tijdens de onderhandelingen een smoel hebben gekregen. Wij zijn de partij die de uitgaven binnen de perken houdt, die hervormingen in het regeerakkoord schrijft en die een meerwaardebelasting tegenhoudt.'

'Ik ben niet bang van de oppositie van de N-VA, want voor mij heeft die partij geen greintje geloofwaardigheid meer op de sociaal-economische thema’s. Ze was bereid haar hele hervormingsagenda in de vuilnisbak te gooien in ruil voor een beperkte staatshervorming. Alleen het staatkundige telt voor de N-VA. Ze gebruikt daarvoor sociaal-economische kiezers, die ze lokt met allerhande ronkende verklaringen, als stemvee. Om ze daarna, zoals onder de Zweedse regering, te laten vallen.’

U kent ongetwijfeld de uitspraak dat wie de Wetstraat 16 binnengaat, met 16 procent buitenkomt. Doorgaans is dat een reden om de Zestien niet op te eisen, maar voor uw partij zou dat vooruitgang betekenen.

Lachaert: (lacht) ‘Met zo’n uitslag zouden we de verkiezingen winnen, maar we moeten ambitieuzer zijn. Met de premier hebben we de kans om echt onze stempel te drukken, dus moeten we richting 20 procent durven te denken. Als dit project aanslaat, kunnen we met de meerderheidspartijen winnen van de antipolitiek.'