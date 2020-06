Lachaert, Bouchez en Coens gaan formatiegesprekken starten

De socialisten toetsten hun voorstel in stilte af bij de voorzitters van de regering-Wilmès, maar kregen er geen akkoord over. Vandaar ook dat ze bot vingen, toen ze aan premier Sophie Wilmès het voorstel deden om aan de klus te beginnen en de minderheidsregering te verruimen met de socialisten en het cdh. CD&V-voorzitter Joachim Coens en zijn liberale collega's Georges-Louis Bouchez en Egbert Lachaert hadden geen veto gesteld, maar vinden het te vroeg om aan zo'n scenario te beginnen.

De liberalen en CD&V willen nu eerst nagaan of er toch geen regering met een meerderheid kan worden gevormd. En ze steken daarbij hun nek uit. Lachaert, Bouchez en Coens gaan zelf de formatiegesprekken starten. Dat gebeurt overigens met instemming van de N-VA. De vraag blijft wel aan welke coalitie zij denken, want volgens de 'snuffelronde' van de socialisten is er voor geen enkele formule een meerderheid te vinden, noch voor een regering met de N-VA, noch voor Vivaldi, een regering van socialisten, liberalen, groenen en CD&V.