Lachaert, Coens en Bouchez werken aan nota voor Ålandcoalitie

De vlag van de Finse autonome provincie Åland: een rood-geel Scandinavisch kruis op een blauwe achtergrond. De vlag bevat kleuren van de liberalen, de socialisten en de N-VA. Het kruis staat voor de christendemocraten, ook al is het cdH een humanistische partij.

Hoe groot de scepsis ook is, Egbert Lachaert, Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez werken verder aan het scenario van een regering zonder de PS. Er is zelfs al een naam: de Ålandcoalitie.

Er wordt wat cynisch gedaan over het denkspoor een regering zonder de PS. De 'rechtse' partijen moeten de sp.a dan losweken van de Parti Socialiste, anders is er geen werkbare meerderheid. En zelfs als het lukt het cdH en de sp.a mee te krijgen, gaat het nog altijd maar om een krappe meerderheid van 76 of 77 zetels, als ook Jean-Marie Dedecker wordt meegeteld.

Hoe onzeker de slaagkansen ook zijn, aan dat scenario wordt verder gewerkt. Dat het zou gaan om een heruitgave van Zweeds-bis, aangevuld met het cdH en de sp.a, is volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens geen juiste voorstelling van zaken. De bezuinigingsagenda van de regering-Michel is in postcoronatijden niet meer aan de orde. Er moet nu vooral werk worden gemaakt van een economische relance.

Die onuitgegeven coalitie heeft ook al een nieuwe naam: de Ålandcoalitie, een verwijzing naar de vlag van de Finse autonome provincie Åland. De provincie, waar voornamelijk Zweedstaligen wonen, heeft sinds 1954 een vlag met een rood-geel Scandinavisch kruis op een blauwe achtergrond. Het zijn de kleuren van de liberalen, de socialisten en de N-VA. Het kruis staat voor de christendemocraten, ook al is het cdH een humanistische partij.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau wil eerst de inhoud zien alvorens zich uit te spreken.

Een discreet contact 'entre Flamands' tussen Egbert Lachaert, Joachim Coens en Conner Rousseau is dinsdag goed verlopen, vernam De Tijd. De sp.a-voorzitter wees het scenario van een regering zonder de PS niet af, zoals de groenen dat eerder wel deden met het socialistische voorstel een klassieke tripartite met groene gedoogsteun op de been te brengen. Rousseau wil eerst de inhoud zien alvorens zich uit te spreken.

Quid sp.a?

Het is nu aan de drie koningen, zoals Lachaert, Coens en Georges-Louis Bouchez worden genoemd, met een nota te komen om aan de andere partijen voor te leggen. Als de PS dan nee zegt, zoals ze ook al deed in de onderhandelingen met koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V), is de vraag: quid sp.a? 'Conner Rousseau kan dan duidelijk maken dat hij een oplossing mogelijk wil maken door aan tafel te blijven', zegt een toponderhandelaar.

Schermvullende weergave Een discreet onderhoud 'entre flamands' leerde dat sp.a-voorzitter Conner Rousseau een regering zonder de PS niet zomaar afwijst. ©BELGA

Bij de PS gaan ze ervan uit dat Rousseau niets slikt dat de Franstalige socialisten niet zouden aanvaarden. Maar in de onderhandelingen met Magnette is al duidelijk geworden dat de Vlaamse partijen openstaan voor een sociaal beleid, waardoor het inhoudelijk haalbaar moet zijn tegemoet te komen aan de sp.a. Het geloof is dat het kan, hoe onwaarschijnlijk ook, al was het maar omdat Paul Magnette ondertussen zowat iedereen heeft gebruuskeerd.

Na alle uithalen, veto's en leugens heeft Paul Magnette zichzelf stilaan onmogelijk gemaakt. Onderschat dat effect niet. Een toponderhandelaar