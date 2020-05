Lachaert eist doorlichting kiessysteem Open VLD

De stemming gebeurt online en telefonisch. De gerechtsdeurwaarder van kandidaat Egbert Lachaert achterhaalde dat er een bug zat in het online systeem. Daarop werd het stemsysteem meteen offline gehaald en de procedure stilgelegd. Op de Facebook-pagina van Lachaert valt te lezen dat je via verschillende browsers meermaals kon stemmen. 'Een majeur probleem', zegt hij.

Talkshow

Naast Lachaert zijn Bart Tommelein, Els Ampe en Stefaan Nuytten kandidaat. Ampe, die vanuit haar lockdown dagelijks campagne voert met een soort talkshow op sociale media, suggereert dat er sabotage in het spel is. 'De vrees van sommigen dat de verkiezingen niet eerlijk zouden verlopen, blijkt nu waarheid te worden', stelt ze.

Dat viel niet goed bij Lachaert. 'Ons team heeft een belangrijke bug gevonden en gemeld aan het kiescomité. Je zou beter mee aan de kar trekken om te bereiken dat het systeem waterproof is. Tot hiertoe konden we niet op jouw getuige rekenen om de nodige beveiligingen in te bouwen. Doe iets in plaats van te tweeten', reageerde hij via Twitter op Ampe.