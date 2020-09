Lachaert en Rousseau komen aan zet als preformateurs

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en sp.a-voorzitter Conner Rousseau moeten proberen de Vivaldi-trein op de rails te zetten.

Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachert (Open VLD) heeft vrijdagmiddag bij koning Filip verslag uitgebracht over zijn opdracht. De Open VLD-voorzitter werkte een aan Vivaldi-regering van de liberalen, de socialisten, de groenen en CD&V.

Op twee vergaderingen, een donderdagnamiddag en een op vrijdagochtend, kon Lachaert nog geen volledige doorbraak forceren. Er zijn nog een aantal inhoudelijke knopen waardoor de échte regeringsvorming nog niet kan worden opgestart. Wel is duidelijk dat het cdH afvalt als regeringspartner.

'De conclusie van mijn opdracht is dat zeven partijen samen willen bouwen aan een volwaardige regering die kan steunen op een brede parlementaire meerderheid', verklaarde Lachaert vrijdagmiddag op een persconferentie. 'We gaan op een andere, positieve manier aan politiek doen. Dat is het cement tussen de partijen.'

Koning Filip stuurt nu Lachaert en sp.a-voorzitter Conner Rousseau het veld in als preformateurs. Zij moeten nu proberen een doorbraak wél mogelijk te maken, waardoor een formateur in de ring kan stappen om zo de echte regeringsonderhandelingen aan te vatten.

Gebakkelei

Tussen de partijen werd nog heel wat gebakkeleid over die aan zet wou komen. 'Naast de inhoud, heb je ook een formateur nodig. Iedereen weet dat dit de volgende premier van dit land zal worden. We hebben nog niet de tijd gehad om dit uit te klaren', zei Lachert.

Bij gebrek aan duidelijkheid over wie formateur wordt, wordt er met het tussenstation van de preformateurs gewerkt. De christendemocraten weigerden vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) in de arena te laten komen, de liberalen weigerden vicepremier Koen Geens (CD&V). Als compromis werd daarom beslist om Lachaert te laten verder werken.

De voorbije uren klonk het dat hij het gezelschap zou krijgen van PS-voorzitter Paul Magnette. Die liet donderdag nog eens verstaan dat als hij premier kan worden, hij die functie ook zal opnemen. Dat ligt echter zeer gevoelig bij Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van de Franstalige liberalen van de MR, wiens partij met Sophie Wilmès (MR) nu de premier levert.

Omdat er te veel liberale weerstand was tegen Magnette, viel de keuze op Rousseau. Lachaert en Rousseau zijn neutrale keuzes. Beiden hebben geen premierambities, waardoor ze in dat opzicht 'onschadelijk' zijn. De komende week gaan zij uitzoeken wie formateur kan worden.

Beleidsprioriteiten

Als prioriteiten voor Vivaldi schoof Lachaert arbeidsmarkthervormingen, een transparantere fiscaliteit, een ambitieus klimaatbeleid, een steviger veiligheidsbeleid en een sanering van de begroting naar voren. Hij sprak over 'structurele hervormingen' en had het daarbij over een 'horizon van tien jaar'.

Lachaert stelde ook dat er een staatshervorming zal worden voorbereid tegen het einde van de legislatuur in 2024. Het doel is om de overheid efficiënter te doen werken. De vraag is evenwel of dit zal volstaan voor CD&V, dat meer vaart wil maken.