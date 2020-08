Lachaert gaat voluit voor Vivaldi

Quid CD&V?

Door expliciet voor Vivaldi te gaan, speelt Lachaert de bal naar CD&V-voorzitter Joachim Coens. Die moet beslissen of hij mee wil gaan in het Vivaldi-verhaal. CD&V pleegde daarover al intern overleg, maar het blijft een dubbeltje op zijn kant. Coens liet eerder weten dat als het een coalitie met 'een paars-groene ethische agenda met een belgicistisch sausje over' wordt, hij liever in de oppositie belandt.