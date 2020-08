Lachaert staat voor dilemma in formatie

De voorzitter van Open VLD, Egbert Lachaert, staat voor een dilemma. Gaat hij verder met de blauw-groene bubbel, of valt hij terug op de restregering-Wilmès? Het is nog niet duidelijk, waardoor het ook afwachten is wat het Paleis maandag zal beslissen.

'Als er na 6 maanden geen federale regering is, pleit ik voor een afspiegelingsregering. De Vlaamse en Waalse regeringspartijen moeten dan samen besturen en begroting opmaken. Elke partij levert 1 minister.' Dat was het schema dat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert op tafel legde in de voorzittersverkiezingen.

Lachaert zit in een moeilijk parket, want hij was zelf vragende partij voor een paars-geel verhaal. En toch heeft hij het niet mogelijk gemaakt.

Toch is het niet duidelijk in welke richting Lachaert wil gaan, nu de poging van Bart De Wever en Paul Magnette om een regering met de N-VA en PS op de been te brengen, is mislukt. Het heeft Lachaert in een moeilijk parket gebracht, want hij was zelf vragende partij voor een paars-geel verhaal. En toch heeft hij het niet mogelijk gemaakt.

Consequent

Lachaert is altijd consequent geweest in zijn houding. Hij wil de geloofwaardigheid van de liberalen opkrikken door werk te maken van een donkerblauw programma. Als dat niet lukt in een regering, dan kiest Lachaert nog liever voor oppositie.

Dat hij zich vorig jaar verzette tegen de poging van zijn voorgangster Gwendolyn Rutten, om met PS-kopman Paul Magnette een paars-groen avontuur te beginnen, had dan ook alles te maken met inhoud. Lachaert is niet bij voorbaat tegen paars-groen of Vivaldi, maar hij vond dat de nota-Magnette te rood was, zoals hij dat nu ook vond over de nota Magnette-De Wever.

Maar door het afschieten van eerst paars-groen en nu ook paars-geel heeft Lachaert zichzelf in een moeilijke positie geplaatst. Want het meest voor de hand liggende scenario is dat hij naar links wordt geduwd, dat hijzelf en Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet een opdracht krijgen om vanuit de blauw-groene bubbel , die door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is gecreëerd, alsnog een paars-groene of Vivaldi-regering ineen te boksen.

Bocht

De groenen zijn er klaar, om voor het eerst in deze ellenlange formatie aan zet te komen. Bouchez zelf wil ook graag, maar Lachaert dreigt daardoor wel een bocht te moeten nemen. Want hoe realistisch is het om te denken dat hij zijn donkerblauw programma nu wel goedgekeurd zal krijgen met de socialisten én de groenen? De socialisten zijn in ieder geval niet van plan om onder de lat te gaan, die ze altijd hoog hebben gelegd. Eerst in de onderhandelingen met Rutten, en daarna in de gesprekken met De Wever.

Lachaert houdt de boot af. Het is voor hem risicovol om zijn geloofwaardigheid op het spel te zetten en in zo'n gewaagd verhaal met de groenen te stappen, als hij zelfs niet weet of het een kans op slagen heeft. Lachaert heeft andere plannen, zo laat hij verstaan. Op Twitter verwijst hij vandaag nog eens naar de Arizona-coalitie, de regering zoals hij die voor ogen had, alvorens N-VA en PS het commando overnamen. Als men hem had laten doen, had er al lang een regering geweest, meent hij. Maar die kans is nu helemaal vervlogen.

Schrik

De basisfilosofie die achter Arizona stak, was dat de liberalen een regering op de been wilden brengen, die uitging van de regering-Wilmès. Als Lachaert al een plan heeft, dan lijkt het logisch dat hij vanuit de regering-Wilmès opnieuw wil zien of er een meerderheid kan worden gevormd rond de blauwe as.

In die optiek zou het even logisch zijn dat premier Sophie Wilmès eindelijk in het veld komt. Wilmès kan dan zelf op zoek gaan naar een meerderheid, die ze nodig heeft als ze half september opnieuw het vertrouwen in het parlement vraagt. Het is natuurlijk snel dag, waardoor Bouchez wel twee keer zal nadenken alvorens zijn goudhaantje op een mission impossible te sturen. Maar het kan ook lukken, als socialisten of groenen kunnen worden overtuigd mee te doen.

Verkiezingen zijn geen echt alternatief. Daarvoor hebben alle traditionele partijen te veel schrik van de kiezer.