Lachaert stelt geen 'exclusieven' meer

Egbert Lachaert heeft zijn eerste dag als voorzitter van Open VLD erop zitten. Iedereen is gerustgesteld, zo is te horen.

'Ik ben niet vastgekleefd aan de N-VA.' Zo heeft de nieuwe voorzitter van Open VLD, Egbert Lachaert, zijn liberale vrienden in het partijbestuur kunnen geruststellen.

Met heel wat wantrouwen werd gekeken naar het eerste partijbureau van de nieuwe Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert.

De Kamerfractieleider van Open VLD verzette zich rond de jaarwisseling tegen de poging van de partijtop om een paars-groene dans te beginnen, wat heel wat kwaad bloed zette. Nu Lachaert met steun van vicepremier Alexander De Croo en de burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne de baas is geworden in de Melsensstraat 34, dreigt dat de spanningen in de diep verdeelde partij weer te doen oplopen.

Maar met zijn tussenkomst op het partijbureau heeft Lachaert iedereen kunnen geruststellen dat hij niet vastgekleefd is aan de N-VA. 'Ik had die bocht wel verwacht, alleen niet zo snel', zegt een liberaal met veel kilometers op de teller.

Wat was uw boodschap op uw eerste partijbureau?

Egbert Lachaert: 'Ik ben blij dat het intern verkiezingsproces is afgerond en dat we nu samen vooruit kunnen, ook met het oog op de regeringsonderhandelingen. De uitslag van de voorzittersverkiezingen is wat hij is, die geeft mij een zeker gezag, maar ik wil dat gezag gebruiken om te verenigen. En iedereen voelt zich daar blijkbaar comfortabel bij.'

Het heeft lang genoeg geduurd met de regeringsonderhandelingen, hebt u ook laten blijken.

Lachaert: 'Voor de stabiliteit van het land is het het beste dat we een regering krijgen met de twee grootste partijen van elk landsgedeelte, maar na een jaar van onderhandelingen moet ik vaststellen dat het er maar niet van komt. Dat is, denk ik, ook de analyse die CD&V en sp.a maken. We kunnen geen exclusieven meer blijven stellen, zeker nu we dringend werk moeten maken van een relance.'

'Voor mij gaat het er niet om of de N-VA erbij moet zijn of niet. Voor ons telt de inhoud. Of we in een regering stappen of niet, hangt af van de mate waarin de inhoud een liberale stempel heeft. En dat ga ik niet laten dicteren door een andere partij. Dat zeg ik al de hele tijd, dat is geen bocht.'

'Ik heb het gevoel dat zich een nieuw momentum aandient. De impact van de coronacrisis is niet te onderschatten. Alle beleidspartijen moeten een uiterste inspanning doen om elkaar te vinden en samen oplossingen te bieden. Nu is het moment om verschillen te overbruggen, wat voordien misschien niet mogelijk was.'

U wil ook meer diversiteit in het partijbureau.