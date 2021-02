Lachaert vangt zelf wind in storm rond El Kaouakibi

Sihame El Kaouakibi veroorzaakt rumoer in Open VLD over het bedrag dat ze van de partij kreeg om zich politiek te lanceren

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vraagt snel opheldering van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi over haar handel en wandel. De partij zit ook erg verveeld met de ruim 50.000 euro die ze van de liberalen kreeg voor haar kiescampagne.

'Ik ga uit van onschuld tot het tegendeel bewezen is. Maar als je zelf lang wacht met op de inhoud te antwoorden, maak je het voor jezelf wel almaar moeilijker.' Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert moet schipperen tussen woeste partijkringen en de bron van toorn over wie hij niet full force kan gaan.

Daarvoor is het nog wachten op tekst en uitleg van Vlaams Parlementslid El Kaouakibi voor hij zelf verdere stappen kan ondernemen. Op de VRT-radio riep hij El Kaouakibi op mee te werken aan het onderzoek naar mogelijk financiële onregelmatigheden bij haar Antwerpse vzw Let's Go Urban. 'We zouden graag meer transparantie en duidelijkheid krijgen als partij over wat hier aan de gang is. We kunnen niet verder met iemand die geen duidelijkheid verschaft aan de partij. Die is meegetrokken in een communicatiestorm. Als lid van de partij en de Vlaamse fractie is er toch ook een verantwoordelijkheid tegenover Open VLD.'

Onderling contact

El Kaouakibi is zelfs voor haar voorzitter erg moeilijk bereikbaar. Behalve een socialemediapost waarin ze haar onschuld uitschreeuwde, hult ze zich in stilzwijgen. Ze zou ook al maanden wegens ziekteverlet niet actief zijn. Na onderling contact volgt eerstdaags een overleg tussen Lachaert en het parlementslid rond wie al een week een storm woedt. Het gerecht onderzoekt of ze subsidies voor haar vzw zou hebben aangewend voor privégewin. Dat was vervelend voor de partij, maar kon nog afgedaan worden als mogelijke malversaties door een partijlid waar Open VLD verder geen uitstaans mee had.

De partij en voorzitter Lachaert zijn uiteindelijk toch meegesleurd in een draaikolk rond El Kaouakibi. De poppen gingen intern aan het dansen toen uitlekte dat Open VLD 50.000 euro had uitgetrokken om in 2019 de campagne van het witte konijn te financieren. Ook daarover wil Lachaert alle details uit de mond van El Kaouakibi horen.

De operatie is gebeurd onder toezicht van oud-voorzitster Gwendolyn Rutten. Die bevestigde dat 'om en bij 50.000 euro aan kosten is betaald aan de firma van El Kaouakibi voor haar ondersteuning en lancering in de politiek'. In de officiële documenten van het Vlaams Parlement blijkt dat door El Kaouakibi voor de verkiezingen officieel 53.699,77 euro is gedeclareerd. Daar is geen bezwaar tegen gemaakt door het Rekenhof en de Vlaamse controlecommissie voor verkiezingsuitgaven.

Kiesuitgaven van lijsttrekkers

Open VLD wil alles uitklaren rond zowel Let's Go Urban als rond de verkiezingsuitgaven.

Uit de documenten blijkt nog dat een dergelijk bedrag in lijn ligt met wat de andere lijsttrekkers en grote kanonnen uitgeven aan een campagne. Al is de vraag hoeveel uit eigen zak is betaald en hoeveel op kosten van de partij.

Wel worden bij Open VLD de wenkbrauwen gefronst bij het feit dat de voor de verkiezingen gerelateerde kosten zijn gestort aan een bedrijf van El Kaouakibi. Navraag bij fiscalisten leert dat er een paar addertjes onder het gras zitten. Er zal wellicht gekeken worden - ook bij Open VLD - of El Kaouakibi alles netjes heeft geregeld met de belastingen. Want fiscaal-technisch is het niet toegelaten gemaakte kosten af te trekken als die niet direct bedoeld zijn om de inkomsten van de vennootschap te boosten. De lancering van een politieke carrière of politieke activiteiten lijken moeilijk uit te leggen als activiteiten om de inkomsten van een bedrijf te boosten.