Lachaert vraagt Arizona-partijen akkoord over abortus te maken

De bevolking zou niet begrijpen dat de plannen voor een sociaal-economische herstelregering worden opzijgeschoven wegens onenigheid over een soepeler abortus-wetgeving, zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert.

Laat de gesprekken over een Arizona-regering niet kapseizen door de discussie over abortus. Die oproep lanceerde Egbert Lachaert, voorzitter van Open VLD, maandag op Radio 1. Hij hekelt dat N-VA-voorzitter Bart De Wever daarover dit weekend de rust heeft doorbroken.

In de Kamer komt deze week een wetsvoorstel op de agenda over een soepeler abortusrecht. Een zwangerschap afbreken zou binnen de eerste achttien weken kunnen in plaats van de eerste twaalf weken.

CD&V-voorzitter Joachim Coens is tegen een soepeler abortuswetgeving. Het was een van de enige inhoudelijke punten die hij maakte in de campagne om dit jaar CD&V-voorzitter te worden.

Ook de N-VA is tegen. Voorzitter Bart De Wever zei dit weekend dat het moeilijk wordt om over een Arizona-regering te spreken als andere partijen in het parlement op de groene knop duwen voor een soepeler abortuswet.

Ontkoppeling

Lachaert roept op die koppeling niet te maken. Hij roept de N-VA op om voor donderdag een afspraak te maken over ethische dossiers in een volgende regering. Volgens hem zijn daar al gesprekken met CD&V over.

Als het donderdag toch tot een stemming komt, zullen alle parlementsleden van Open VLD en MR volgens hun persoonlijke overtuiging stemmen, vervolgt hij. De partijtop zal geen consignes geven. De stemming nog eens uitstellen vindt hij geen goed idee, omdat er twee jaar is gewerkt aan het wetsvoorstel en het op het einde van de procedure zit.

Mini-regeerakkoord

Volgens Lachaert is er de voorbije weken constructief gewerkt aan een Arizona-regering tussen liberalen, christen-democraten, N-VA en sp.a. Er is bijna elke dag overleg tussen voorzitters, kabinetschefs of experts. In alle discretie is daardoor volgens Lachaert 'een mini-regeerakkoord in twee talen' opgemaakt.

'Er ligt heel veel op tafel', zegt hij. 'Er is goed gewerkt de voorbije weken. We kunnen dat zomaar niet opzij zetten. De bevolking zou dat totaal niet begrijpen.' Hij zegt 'te vrezen voor wat in ons land zal gebeuren', als er in het najaar verkiezingen zouden komen, net op het land dat de coronaschok economisch voelbaar zal worden voor veel gezinnen.

Grote stap voor sp.a

Een Arizona-regering zou in de Kamer de niptst mogelijke meerderheid hebben van 76 zetels op de 150. 'Iedereen zal met iedereen moeten overeenkomen', zegt Lachaert.