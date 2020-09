Lachaert wil missie stopzetten

Einde missie, zo klinkt het in liberale kringen na het veto van de sp.a om nog verder met de Franstalige liberalen te onderhandelen. Een Vivaldi-regering blijkt daardoor niet levensvatbaar.

Door het veto van de sp.a-achterban om nog verder te onderhandelen met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez over de vorming van een federale regering lijkt het game over voor Vivaldi. 'Einde missie', zo klinkt het in de entourage van preformateur Egbert Lachaert (Open VLD), die samen met sp.a-voorzitter Conner Rousseau de formatiegesprekken leidt.

De zeven Vivaldi-partijen zitten momenteel nog samen voor ultiem overleg. Maar de kans dat die gesprekken nog wat opleveren, wordt klein geacht. Later op de dag gaan Lachaert en Rousseau langs bij de koning, waar ze allicht zullen aansturen op het einde van hun missie.

Moment van de waarheid

Het afgelopen weekend moest het moment van de waarheid worden voor het Vivaldi-project. De preformateurs brachten de delegaties van de liberalen, de socialisten, de groenen en CD&V samen om de grootste knelpunten weg te werken en om een formateur aan te duiden, die later premier zou worden.

Tijdens het weekend speelde Bouchez het evenwel bikkelhard. Hij buit zijn terugvaloptie - de regering-Wilmès waarin zijn partij de premier en zeven ministers heeft - genadeloos uit. 'Als hij niet toegeeft, blijft ofwel Wilmès zitten, ofwel komen er nieuwe verkiezingen. Beide dingen vindt hij blijkbaar comfortabel en daarom wil hij geen toegevingen doen', zegt een onderhandelaar.

Gelekte begroting

Wat evenmin helpt, is dat almaar meer details over de Vivaldi-plannen uitlekken. Vorige week belandde de preformateursnota van Lachaert en Rousseau op de straatstenen, maandag kreeg De Tijd een begrotingstabel in handen. In die tabel worden de wensen van de verschillende partijen opgelijst, wat in 2024 neerkomt op zes miljard euro aan nieuw beleid.

Het verhogen van de minumumpensioenen tot 1.500 euro netto kost in 2024 bijvoorbeeld 2,3 miljard euro. Het optrekken van alle uitkeringen boven de armoedegrens 1,75 miljard. Het invoeren van een ondernemersaftrek voor zelfstandigen die met een eenmanszaak werken en die niet profiteren van de verlaging van de vennootschapsbelasting kost 400 miljoen euro.

'Die zes miljard euro, dat is niet wat we gaan doen. Het is een keuzemenu: sommige uitgaven komen er integraal, andere gedeeltelijk en sommige niet', klinkt het bij een onderhandelaar. 'Bovendien moeten daar besparingsmaatregelen tegenover worden gezet, maar een tabel daarover is nog niet uitgewerkt.'

Chantage

Door het harde spel van Bouchez en door de vele lekken werden de andere Vivaldi-partijen in een moeilijk parket gebracht. De sp.a heeft alvast geen zin meer om zich te laten chanteren, zo werd duidelijk op het partijbureau. 'Conner heeft als preformateur alles geprobeerd om de MR mee te krijgen in Vivaldi. De gebeurtenissen van zondagavond hebben duidelijk gemaakt dat dit onmogelijk is', zegt een Vlaamse socialist.