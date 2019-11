Lage prijzen werken medicijnentekort in België in de hand

Geneesmiddel tegen kanker is in veel ziekenhuizen niet langer op voorraad.

Veel Belgische ziekenhuizen hebben nauwelijks nog Paclitaxel, een middel tegen kanker, in voorraad. Daardoor worden behandelingen tijdelijk uitgesteld en proberen ziekenhuizen het geneesmiddel in het buitenland te kopen. De producenten kampen met leveringsproblemen, maar ook de lage Belgische prijzen voor geneesmiddelen die uit patent zijn, liggen mee aan de basis van het tekort.

De druk op de prijzen van geneesmiddelen die niet langer onder een patent vallen, is de jongste jaren fors toegenomen. De overheid, die de kosten van de geneesmiddelen grotendeels terugbetaalt aan de patiënt, probeert erop te besparen om de aanhoudende stijging van de socialezekerheidsuitgaven te beperken. Ziekenhuizen, die over de prijzen onderhandelen, zetten zware druk op de farmabedrijven om extra kortingen te bedingen.

Ziekenhuizen hoeven het geld dat ze uitsparen dankzij de kortingen niet terug te storten aan de overheid, maar ze mogen het in eigen zak steken. Dat is nodig om het hoofd boven water te houden, want bijna een op de drie Belgische ziekenhuizen draait met verlies.

‘We zitten in een race to the bottom, waardoor de marges van de farmabedrijven onder druk komen te staan of er zelfs geen marge meer overschiet’, zegt Pieter Boudrez van Medaxes, de Belgische koepelorganisatie van de generische en biosimilaire geneesmiddelen.

Kleine volumes

Doordat de prijzen in ons land laag liggen, zijn farmabedrijven niet geneigd grote voorraden in België aan te leggen. Als het misloopt in de productie of de bevoorrading, vertaalt zich dat meteen in tekorten in ons land. ‘We zijn een klein land met kleine volumes en dat maakt het voor Belgische afdelingen van farmabedrijven moeilijk een voldoende grote voorraad los te weken bij het hoofdkwartier’, zegt Boudrez.

De winstmarges van de farmabedrijven worden almaar kleiner, waardoor hun interesse in de productie van sommige middelen afneemt. Sylvie Rottey klinisch farmacoloog UZ Gent

De ziekenhuizen erkennen de problematiek. ‘We worden meer en meer met stockbreuken geconfronteerd. Nu is het Paclitaxel, maar volgende maand kan het probleem zich met een ander middel voordoen’, zegt Sylvie Rottey, medisch oncoloog en klinisch farmacoloog van UZ Gent. ‘De winstmarges van de farmabedrijven worden almaar kleiner, waardoor hun interesse in de productie van de betrokken middelen afneemt.’

