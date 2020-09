Landingsgestel Vivaldi hapert

Koninklijk onderhandelaar Egbert Lachaert (Open VLD) is er donderdag niet in geslaagd een doorbraak te forceren in de formatie. Onder meer de kernuitstap bleek een twistpunt op het Vivaldi-overleg, waarbij ook het cdH aansloot.

En plots waren ze met acht. Behalve de liberale, socialistische en groene politieke families van beide zijden van de taalgrens en CD&V dook donderdagmiddag ook cdH-voorzitter Maxime Prévot op voor cruciaal overleg over de Vivaldi-coalitie. Cruciaal, want koninklijk onderhandelaar Egbert Lachaert (Open VLD) moet vrijdag bij koning Filip verslag uitbrengen van zijn opdracht. Zijn voorkeursscenario is dat hij de vorst kan vragen om een formateur in het veld te sturen die de Vivaldi-regering moet vormen.

Het cdH wordt aan boord gehesen om tegemoet te komen aan CD&V-voorzitter Joachim Coens. De Vlaamse christendemocraten hielden lang de boot af voor een federale regering zonder de N-VA, maar Coens zette woensdagavond de 'Avanti'-bocht in. 'Dit land moet vooruit. Als we ons programma kunnen realiseren, willen we regeren', verklaarde hij in 'Terzake'.

Coens' demarche was niet helemaal doorgesproken in eigen rangen. Partijtoppers waren op de hoogte dat hij een interview zou geven. Hij moest duidelijk maken dat CD&V een aantal voorwaarden stelde en dat de bal in het kamp van Lachaert lag. 'Maar door Avanti te lanceren heeft hij de indruk gewekt dat het licht op groen staat, terwijl de gesprekken nog bezig zijn', zegt een partijtopper.

CD&V stelt voorwaarden

CD&V verbindt de eventuele steun voor Vivaldi aan een aantal voorwaarden. Onder andere dat haar zusterpartij cdH in de federale regering zou worden opgenomen. 'Als alle andere partijen hun familie mogen meebrengen, mogen wij dat ook', klinkt het.

Voor de MR is de komst van het cdH evenwel vervelend. De Franstalige humanisten zitten in Wallonië en Brussel in de oppositie en zijn daardoor onzichtbaar. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez staat niet te springen om een rechtstreekse concurrent zichtbaarheid te geven. Bovendien is een post voor het cdH er een minder voor de andere Franstalige partijen. Of het cdH aan tafel blijft zitten, lijkt daardoor niet helemaal zeker.

Premierschap

Voor CD&V is de komst van haar zusterpartij nog om een andere reden welgekomen. In de partij is de analyse gemaakt dat ze, als ze een zichtbare rol wil spelen in de volgende regering, maar beter de premier kan leveren. Die post is gemakkelijker te claimen als ook het cdH op de trein stapt. De evidente premierkandidaat is minister van Justitie Koen Geens.

Het premierschap is één reden waarom het donderdag nog niet tot een doorbraak kwam. In de volgende fase van de formatie moet Lachaert worden afgelost door een formateur en de traditie wil dat die later premier wordt. Bij de liberalen wordt gekeken naar vicepremier Alexander De Croo (Open VLD), die de job al dan niet samen met PS-voorzitter Paul Magnette zou kunnen invullen. De christendemocraten staan evenwel op de rem. De MR blijft dan weer op Sophie Wilmès hopen. Een oplossing kan zijn dat Lachaert verderdoet.

Kernuitstap

Ook inhoudelijke tegenstellingen verhinderen Lachaert te landen. Zo is er discussie over de kernuitstap. Normaal moeten alle kerncentrales in ons land in 2025 dicht. Die beslissing werd 20 jaar geleden door de toenmalige paars-groene regering-Verhofstadt genomen, maar werd nooit voorbereid. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen willen vooral de liberalen nu dat twee kerncentrales langer openblijven. Voor de groenen ligt dat moeilijk, want de kernuitstap zien ze als een van hun historische verwezenlijkingen.

Daarnaast blijven de ethische kwesties moeilijk liggen. CD&V vraagt garanties dat in dossiers als euthanasie of abortus geen alternatieve meerderheden in het parlement worden gevormd. Coens wil bovendien dat het dossier van de verlenging van de abortustermijnen van tafel wordt gehaald. Voor de MR en Ecolo ligt dat moeilijk, want er ligt een wet stemklaar in de Kamer. 'De hervorming van de abortuswet zomaar van tafel halen is geen optie', zei oud-Ecolo-voorzitter Zakia Khattabi donderdagochtend.

Tot slot eisen de sp.a, de groenen en CD&V een vermogensbelasting in te voeren en de groeivoet van het gezondheidszorgbudget op te trekken. Tel alle knelpunten samen en de conclusie is dat Lachaert, die de nota van Bart De Wever (N-VA) en Magnette communistisch noemde, mogelijk onder een heel lage lat moet doorgaan om deze regering mogelijk te maken.