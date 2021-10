Langer een uitkering voor jonge weduwen en weduwnaars

Wie voor zijn 50ste zijn echtgenoot of echtgenote verliest, kan voortaan langer rekenen op een uitkering. Er komt ook een minimumbedrag van 1.383 euro voor een volledige loopbaan.

Wie vandaag zijn echtgenoot of echtgenote verliest, heeft recht op een overgangsuitkering. Die kan je volledig cumuleren met een inkomen uit arbeid of een sociale uitkering. Vandaag kan je die uitkering krijgen tot de leeftijd van 48 jaar, maar minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) trekt die leeftijd op tot 50 jaar in 2025.

Ongeveer 1.300 mensen per jaar ontvangen ze, van wie meer dan 80 procent vrouwen. Wie geen kinderen ten laste heeft, zal de uitkering voortaan 18 in de plaats van 12 maanden krijgen. Wie wel kinderen ten laste heeft, ziet de periode toenemen van 24 naar 36 maanden als het jongste kind ouder is dan 13 jaar, en zelfs verdubbelen van 24 naar 48 maanden als het jongste kind jonger is dan 13 jaar.

De verhoging en verlenging zullen de begunstigden geruststellen en hen behoeden voor bepaalde onzekerheden. Karine Lalieux Minister van Pensioenen