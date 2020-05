Leeftijd van helft Vlaamse coronadoden is 'onbekend'

De federale overheid tast in het duister over de precieze leeftijd van mensen die overleden zijn in de Vlaamse rusthuizen.

Vanuit de federale overheid klinkt gemor omdat Vlaanderen geen gegevens verzamelt over de leeftijd en het geslacht van de coronadoden in de rusthuizen. 'Van meer dan de helft van de overledenen in Vlaanderen weten we niet hoe oud ze waren.'

NA. Het tweeletterwoord duikt opvallend veel op in de statistieken van Sciensano, het federale wetenschappelijke instituut dat de overheid bijstaat in de strijd tegen het coronavirus. NA - wat staat voor 'not available' of onbekend - staat op de website prominent bij een staafgrafiek die het aantal overlijdens opsplitst per leeftijdscategorie. NA geldt voor 2.435 overlijdens, op een totaal van 8.521 sinds de uitbraak van de corona-epidemie. Dat is net geen 30 procent. Enkel de categorie van de 85-plussers telt meer overlijdens (2.934).

Het is op zijn minst opvallend dat bijna een op de drie van de gerapporteerde data een blinde vlek vormen. Zeker omdat Sciensano de reputatie heeft een pietje precies te zijn. België lag in volle pandemie onder het mondiale vergrootglas als een van de meest getroffen landen ter wereld. De reden daarvoor was dat Sciensano niet alleen rapporteert wie met zekerheid overleden is aan Covid-19, maar ook de sterfgevallen meetelt die vermoedelijk aan het virus te wijten zijn.

De negatieve perceptie is na een charmeoffensief in de buitenlandse media wel gekeerd. België is plots het land dat het eerlijkst rapporteert. Maar het hiaat in de sterftecijfers past dan weer in het beeld van België als slechte leerling als het aankomt op het bijhouden van statistieken.

Navraag bij Sciensano leert dat de blinde vlek inzake de leeftijd zich in Vlaanderen situeert. 'We krijgen geen info door over de leeftijd en het geslacht van mensen die overleden zijn in de Vlaamse rusthuizen, hoewel we daar herhaaldelijk om hebben gevraagd', zegt Brecht Devleesschauwer van Sciensano. Terwijl Brussel en Wallonië samen minder dan 100 overlijdens 'zonder leeftijd' hebben, zijn dat er in Vlaanderen 2.338. Dat is 56 procent van alle overlijdens (4.191) in Vlaanderen.

Het ontbreken van die info leidt tot groeiend ongenoegen bij Sciensano. 'Het belemmert ons onderzoek. We ontberen de data om uit te maken wat de precieze rol is van Covid-19 bij de oversterfte (hoeveel mensen sterven er tegenover de normaal verwachte sterfte voor die periode van het jaar, red.) bij Vlaamse 85-plussers.'

'Het ontbreken van die info maakt het ook moeilijker modellen te maken over de verspreiding van het virus. Nu moeten de modelleurs raden naar de leeftijd van een kwart tot een derde van alle sterfgevallen in België', zegt Devleesschauwer. Het punt werd voorgelegd aan de Risk Management Group, het team experts dat de overheid adviseert over de strijd tegen het virus.

'Er wordt ons inderdaad niet gevraagd leeftijd en geslacht door te geven, al zouden we dat uiteraard perfect kunnen', zegt Anneleen De Roo, directeur van twee rusthuizen in Roeselare en Dentergem. 'Dagelijks om 14 uur geven wij al onze info door via het e-loket van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Sinds het opzetten van dat platform na het uitbreken van de epidemie is de vragenlijst wel steeds gedetailleerder geworden. Ze peilt nu naar info over bewoners en personeel, ziekenhuisopnames en overlijdens, met telkens erbij of het om positieve gevallen gaat of enkel vermoedens.'

Sciensano moest tot april nog alle Vlaamse rusthuizen afbellen om te weten hoeveel bewoners dagelijks in het ziekenhuis werden opgenomen. Tegenwoordig wordt dat centraal doorgegeven. De Roo: 'We geven nu ook door naar welk ziekenhuis mensen gaan.'

Het Vlaams Agentschap Zorg zegt begrip te hebben voor het ongenoegen van Sciensano. 'Maar het is een afweging van prioriteiten. De bedoeling is zoveel mogelijk in kaart te brengen, zonder dat de rusthuizen verdrinken in de papierlast, waarbij ons kompas wel het beleid is en op dit moment helaas niet het wetenschappelijk onderzoek. Gezien het om mensen uit de rusthuizen gaat, kunnen we er toch vrij zeker van zijn dat het om hoge zeventigers en tachtigers gaat', zegt woordvoerder Joris Moonens. 'Vergeet ook niet: de rapportering vanuit de rusthuizen is vrijwillig. Maar 95 procent doet wel mee. We willen vermijden dat ze afhaken omdat het ze allemaal te veel wordt.'

Er wordt naar Brussel en Wallonië gewezen. Daar wordt een veel minder hoog percentage gehaald. 'Op sommige dagen maar 80 procent', zegt de woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).