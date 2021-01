Leegstand tiert welig bij NMBS

Uit een inventaris blijkt dat de NMBS in januari 2020 meer dan 300 leegstaande gebouwen in haar bezit had, waarvan 116 leegstaande stationsgebouwen.

Uit een inventaris blijkt dat de NMBS in januari 2020 meer dan 300 leegstaande gebouwen in haar bezit had, waarvan 116 leegstaande stationsgebouwen. Een voorbeeld is de Arsenaalsite in Gentbrugge, waar alle activiteiten van de spoorwerkplaatsen verhuisd zijn. Het terrein van bijna 13 hectare - ongeveer 19 voetbalvelden - ligt tussen woonwijken en een industriezone vlak bij de E17 en biedt potentieel voor projectontwikkeling.