'Leerkracht is best wel een zwaar beroep'

Wie krijgt een zwaar beroep? De regering-Michel buigt zich nu al weken over de criteria die bepalen welke mensen vroeger mogen stoppen met werken. De gesprekken zitten vast doordat is uitgelekt dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) alle leerkrachten wil laten erkennen als een zwaar beroep. Daardoor kunnen de sociale partners niet beginnen met het opstellen van een lijst van zware beroepen.

Ziektecijfers en burn-outs

De leading lady van CD&V vindt het verantwoord om leerkrachten als zwaar beroep te erkennen. ‘Ik daag iedereen uit om een dag mee te lopen met een kleuterleidster, een gewone onderwijzer of iemand die in het beroepsonderwijs les geeft. Het is een contactberoep en daarom best zwaar. We zien dat de ziektecijfers stijgen en het aantal burn-outs toeneemt’, stelt ze.