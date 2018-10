Leger loopt leeg

Het Belgisch leger telt minder dan 25.000 militairen en dreigt verder te zakken naar 22.000 manschappen, terwijl het de bedoeling is rond die getalsterkte te blijven.

Het aantal militairen bij Defensie is onder de voorziene 25.000 militairen gezakt. Dat blijkt dinsdag uit interne documenten die VRT NWS kon inkijken.

Minister van Defensie Steven Vandeput schreef in zijn strategische visie, de leidraad voor het defensiebeleid tot 2030, dat een leger van 25.000 mensen moet volstaan om aan alle opdrachten te kunnen voldoen. Nu al telt het departement echter minder dan 25.000 militairen, en binnen vier jaar zou het aantal militairen zelfs onder de 22.000 manschappen zakken.

Die daling heeft onder meer te maken met de golf van pensioneringen: de komende vijf jaar verlaten meer dan 1.000 militairen elk jaar Defensie. De voorbije jaren mocht Defensie veel te weinig rekruteren, waardoor het nu niet mogelijk is om die leegloop aan te zuiveren.

Een tweede probleem is dat heel wat jongeren al snel Defensie weer verlaten. Na een paar maanden of een paar jaar beseffen ze dat het niets voor hen is.