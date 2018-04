Leger overweegt afschaffing verplichte kazernering

In de voorbije tien jaar gaven 3.877 rekruten vroegtijdig hun opleiding op. Van hen gaf 16,2 procent als reden op dat ze het burgerleven te hard missen . Daarom wil ­Defensie, dat om personeel schreeuwt door de vergrijzing bij de militairen, tegemoet­komen aan enkele moderne noden.

'Het leger wil meer vrije avonden inlassen waarop de rekruut de kazerne mag verlaten. De jongeren worden nu nog altijd op zondagavond of ten laatste maandagmorgen aan de poort verwacht en ­mogen voor vrijdag niet naar buiten', zegt Alex Claesen, persofficier van Defensie, aan het Nieuwsblad.

'We onderzoeken ook om het vrije weekend te verlengen door de lesmomenten meer te concentreren. Het leger bestudeert zelfs of het internaatregime versoepeld of zelfs opgeheven kan worden.'