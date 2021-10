Leger rekent op maaltijdcheques

Chef defensie Michel Hofman hoopt dat er in het begrotingsconclaaf boter bij de vis komt en dat de militairen een betere verloning krijgen. Op tafel liggen ook maaltijdcheques voor het leger. ‘Ik heb er vertrouwen in’, aldus Hofman.

Defensie heeft in korte tijd veel crisissen het hoofd moeten bieden: de zaak-Jurgen Conings, de brand in Brecht, de coronacrisis, de overstromingen in Wallonië, de evacuatieoperatie van IS-moeders en kinderen uit Syrië en de operatie Red Kite in Afghanistan. Telkens opnieuw bleek dat het Belgische leger ‘kwetsbaar’ is geworden, want de jarenlange besparingen hebben hun tol geëist. Dat liet Chief of Defense Michel Hofman verstaan op een persbriefing.

Het Belgische leger is kwetsbaar geworden, de jarenlange besparingen hebben hun tol geëist. Michel Hofman CHOD

Hofman gaf als voorbeeld het Belgische fregat Leopold I, dat niet mocht deelnemen aan de NAVO-oefening Joint Warrior omdat de jonge bemanning nog niet voldoende opgeleid was en de veiligheidscriteria niet haalde. Niet alleen de inzetbaarheid van het Belgische leger komt in het gedrang, waarschuwt Hofman. Nieuwe aankopen dreigen onvoldoende te renderen als niet meer geld wordt vrijgemaakt. ‘De F-35-

gevechtsvliegtuigen kunnen maar optimaal functioneren als we voldoende satellietcommunicatie kunnen kopen’, zei Hofman.

Betere verloning

De absolute prioriteit is nu dat voldoende personeel kan worden aangeworven, zowel militairen als burgers. 'We proberen 12.000 man te rekruteren tegen 2025.' Hofman, maar ook minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), wil daarbij werk maken van een betere verloning. 'Het begrotingsconclaaf zal een eerste signaal zijn, van waar de regering naartoe wil.'

Het begrotingsconclaaf zal een eerste signaal zijn van waar de regering naartoe wil met het leger. Michel Hofman CHOD

Hofman zegt er vertrouwen in te hebben dat een hogere verloning er komt, zodat het leger stilaan evo­lueert naar de weddes die bij andere veiligheidsdiensten, zoals de politie, gebruikelijk zijn. Naar verluidt ligt op tafel dat de lonen geleidelijk worden verhoogd met 8 tot 25 procent, met het zwaartepunt in 2024 en 2025. De militairen zullen voor het eerst ook maaltijdcheques van 6 euro krijgen. Het kabinet-Dedonder noch de legertop wil de cijfers bevestigen zolang de begrotingsbesprekingen lopen.

De Inspectie van Financiën zou de plannen al afgedaan hebben als onbetaalbaar. Extra budget voor het leger is dan ook niet evident. In de begrotingstrajecten van de regering-De Croo is bepaald dat verder wordt bespaard op defensie. In 2021 moest al een inspanning van 22 miljoen worden gedaan, voor 2022 is een bijkomende besparing van 49,5 miljoen euro gepland, waardoor dat cumulatief op een goede 70 miljoen uitkomt. 'Voor 2023 loopt de besparing op tot 150 miljoen euro', aldus Hofman.

1,3 % De legertop hoopt dat de defensie-uitgaven worden opgetrokken naar 1,3 procent van het bbp, wat het gemiddelde is van de niet-nucleaire NAVO-landen. Nu liggen de militaire uitgaven rond 1,1 procent.

Bij de geplande actualisatie van de strategische visie hoopt Hofman dat het budget van het leger wordt opgetrokken naar het gemiddelde van wat de niet-nucleaire NAVO-landen aan defensie uitgeven. 'Die landen zitten ruim boven 1,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en dat stijgt nog, terwijl de Belgische defensie-uitgaven rond 1,1 procent van het bbp zitten.'

