'Lek F-16-studie is goed georkestreerd door Crombez'

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) haalt zwaar uit naar sp.a-voorzitter John Crombez in dossier over de straaljagers.

Het is een publiek geheim dat het leger de F-16's wil vervangen door nieuwe F-35's. Vandeput ontkent evenwel op de hoogte te zijn geweest van de informatie. ‘Als ik niet recht in mijn schoenen zou staan en een persoonlijke fout had gemaakt, was ik al weg’, zegt hij in een interview in Het Laatste Nieuws.