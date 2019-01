Leroy paait regering met aanwervingen

Om de geplande herstructurering bij Proximus in de Wetstraat te verkopen, beloofde CEO Dominique Leroy te zullen aanwerven.

Op vraag van premier Charles Michel werd de topvrouw van Proximus, Dominique Leroy, woensdag uitgenodigd. Michel wilde de plannen van het telecombedrijf weten, nadat een dag eerder was uitgelekt dat sprake zou zijn van het schrappen van 2.000 jobs.

Dat is vervelend voor Michel, die van de creatie van jobs zijn prioriteit heeft gemaakt. Enkele maanden voor de verkiezingen geconfronteerd worden met een overheidsbedrijf dat massaal mensen laat afvloeien, is geen leuk nieuws.

Temeer omdat de vakbonden en de oppositie de schuld in de schoenen van de regering-Michel schuiven. Het was namelijk de regering, na aandringen van Open VLD-vicepremier Alexander De Croo, die besliste onder het mom van meer concurrentie een vierde mobiele operator toe te laten op Belgisch grondgebied, wat Proximus klanten zou kosten. ‘Verschillende experts waarschuwden al voor de gevolgen van de komst van een vierde telecomspeler: minder investeringen, minder kwaliteit, massale ontslagen. Helaas bleef de regering doof voor de vele waarschuwingen. Proximus lijkt nu deze regeringsbeslissing te gebruiken om vooral oudere werknemers te ontslaan’, reageert de sp.a.

Flauw

In regeringskringen wordt evenwel benadrukt dat het ‘flauw’ zou zijn van het bedrijf om de aankondiging van de komst van een vierde mobiele speler als reden aan te halen voor de herstructurering. Het is helemaal niet zeker dat er snel een vierde speler op de Belgische markt komt. De verwachting was dat in september een nieuwe licentie zou worden geveild. Maar door de val van de regering is dat hoogst onzeker. Daar zijn twee redenen voor. Eerst en vooral moeten de deelstaten en de federale regering het nog eens geraken over de verdeling van de opbrengst van die veiling. En ten tweede is er op dit moment geen interesse van een telecomspeler om tot de Belgische markt toe te treden.

De vraag klinkt in regeringskringen waarom zo’n drastisch plan nodig is. ‘Bpost staat ook onder druk en daar is CEO Koen Van Gerven erin geslaagd een sociaal akkoord te sluiten zonder afvloeiingen.’

De premier kon er niet mee lachen dat hij niet op de hoogte was van de plannen van Proximus, want het bedrijf is voor meer dan de helft in handen van de staat. Minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) werd dinsdagochtend op de hoogte gebracht, maar enkele uren later lekte het nieuws al uit.

Strikt genomen hoeft Proximus de regering niet op de hoogte te brengen. Om overheidsbedrijven zoals Proximus meer autonomie te geven, schafte de regering-Michel de regeringscommissarissen af. Er zijn wel vertegenwoordigers van de staat, zoals Karel De Gucht (Open VLD) en Stefaan De Clerck (CD&V), maar die zijn niet verplicht de politiek op de hoogte te brengen van de plannen van Proximus.

In het gesprek met Leroy maakte de premier duidelijk dat de plannen van Proximus moeten worden bijgestuurd om gedwongen ontslagen te vermijden.

Voorbereiden

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Telecom Philippe De Backer wezen erop dat er niet alleen sprake is van afvloeiingen, maar ook van nieuwe aanwervingen. ‘Proximus heeft gezegd dat het enerzijds meer dan 1.250 mensen gaat aanwerven en anderzijds mogelijk 1.900 mensen moet of kan laten afvloeien.’ Volgens De Backer ‘zullen er nieuwe profielen nodig zijn bij Proximus om zich voor te bereiden op de veranderende markt’.