Leven met een sluipschutter op het dak

Ruim drie weken nadat het slot van de lockdown eraf ging is de vrees voor een snelle nieuwe corona-uitbraak onterecht gebleken. Nu begint de strijd om het verzwakte virus - helemaal uitroeien zal niet lukken - aan de ketting te leggen.

In de ziekenhuizen komt de symbolische drempel van 1.000 Covid-patiënten in zicht. Nog 220 mensen liggen op intensieve zorg. Woensdag werden 137 nieuwe positieve coronagevallen, 36 ziekenhuisopnames en 36 overlijdens gemeld. Stilaan is er zekerheid dat de versoepeling van de coronamaatregelen - die op 4 mei begon - geen nieuwe brandversneller is geweest voor het coronavirus. Ook Moederdag op 10 mei, het startschot voor soepeler sociale regels, heeft niet de door virologen gevreesde nieuwe corona-opstoot veroorzaakt. Omdat het virus zich tot twee weken in het lichaam kan verstoppen voor ziektesymptomen zich manifesteren, is het telkens hout vasthouden voor de beleidsmakers bij hun risico-analyses.

Virus smeult

De veenbrand is onder controle. Maar het vuur smeult nog. Dagelijks worden nog Belgen besmet - schattingen maken gewag van een 1.500-tal, omdat de positieve tests maar een deel zijn van het echte aantal coronabesmettingen. En dagelijks belanden nog altijd enkele tientallen mensen in het ziekenhuis, net als er nog altijd enkele tientallen per dag overlijden. 'Het is voor het eerst dat we een ernstige mondiale pandemie van zo dichtbij sinds de uitbraak volgen en zo dicht op de huid zitten. Maar eerlijk, we weten niet of zoiets bestaat als een typisch patroon van een pandemie. Daarvoor hebben we historisch veel te weinig data, zoals over de Spaanse griep begin 20ste eeuw', zegt Anne-Mieke Vandamme, specialiste in de verspreiding van infectieziekten van de KU Leuven.

'13 van eerste 23 Belgische besmettingen in één Italiaans hotel' Een groot aantal van de eerste Belgische coronabesmettingen zijn terug te voeren tot één hotel in Noord-Italië. Dat blijkt uit een reconstructie van het begin van de epidemie in ons land door VRT-duidingsprogramma 'Pano'. Het was al bekend dat Belgen het coronacvirus tijdens de krokusvakantie meebrachten uit de skigebieden in Oostenrijk en Italië. Pano ontdekte nu dat een groot aantal besmettingen zich voordeden in een hotel in Obereggen, waar een vijftigtal Vlamingen, vooral uit Limburg en Vlaams-Brabant, verbleven.

'Een rustige zomer en dan een nieuwe uitbraak in de winter? Sorry, maar dat weten we niet. Wat we wel kunnen zeggen, is dat het virus voorlopig deel van het leven zal blijven. Zelfs als je het helemaal weet uit te roeien in onze contreien, raakt het vanuit het buitenland toch weer binnen. Dat zie je nu in China, waar de import uit het buitenland een grote zorg blijft.'

Na een eerste golf versoepelingen - en een onverwacht vervroegde geste aan tweedeverblijvers vorige week - is tussen half mei en 8 juni de pauzeknop ingedrukt. Nu alle boordtabellen gunstig blijven, wordt verder gewerkt aan versoepeling. Er wordt gekeken of de kleuterklassen weer openen mogen, en nog meer leerlingen naar school mogen terugkeren. Begin volgende week is ook nieuw overleg gepland tussen de federale topministers en de minister-presidenten over een nieuwe versoepeling. 'Een cruciale', is te horen in Vlaamse regeringskringen. 'Want het gaat over alles wat het leven leuk maakt: horeca, sport, toerisme, cultuur en events.'

De bedoeling is vanaf 8 juni het leven zoveel mogelijk weer te doen lijken op het prelockdowntijdperk. 'Maar zolang er geen vaccin is, ziet het er toch naar uit dat er een kruis gaat over alle massa-events. Na al wat gebeurd is, zou je daarbij bijna de schouders ophalen. Maar de impact is gigantisch: lege voetbalstadions en Sportpaleizen, geen rockfestivals, niets. Dat is een drama, minstens evenveel psychologisch als financieel', klinkt het op regeringsniveau.

No-go

Er is een goeie reden waarom massa-events mogelijk nog lang een no-go blijven. De praktijk toont steeds duidelijker dat het coronavirus graag clustert en zelfs bij samenscholingen van niet eens zo'n grote groepen in één klap honderd of meer positieve gevallen veroorzaakt. Dergelijke events van 'superverspreiding' deden zich voor in kerken, fitnesscentra en slachthuizen.

'Daarom wordt contactonderzoek - zowel manueel als via een app - zo cruciaal om de verspreiding onder controle te houden', stelt Vandamme. De opstart van het contactonderzoek loopt allerminst van een leien dakje. Struikelblok is vooral dat veel mensen hun contacten niet eerlijk opbiechten. Vandamme: 'Een expert humane wetenschappen had van bij het begin de maatregelen en communicatie mee moeten ontwerpen en aansturen, om veel beter te communiceren hoe dat contactonderzoek verloopt, waarom het zo belangrijk is en mensen geen schrik hoeven te hebben. De expertgroep die de overheid bijstaat in de exit uit de lockdown lijkt nu ook in te zien dat een infocampagne nodig is.'

Tot er een vaccin is, blijft het dus leven met een sluipschutter op het dak. 'Corona zal jaren bij ons blijven. Want zelfs als er vrij snel een vaccin komt, is het logistiek onmogelijk snel iedereen te vaccineren. Wel zijn er interessante tussenoplossingen, zoals ringvaccinatie, die in Afrika wordt toegepast in de strijd tegen de ebola-epidemie. Daarbij vaccineer je iedereen in een straal rond een broeihaard. Dat kan een gezin zijn, maar ook een hele wijk of stadsdeel. Dat zou al meer bewegingsruimte bieden.'