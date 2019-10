Liberaal offensief in ethische dossiers botst op weerstand

Nu wisselmeerderheden in het parlement worden gevormd, houdt Open VLDvoorzitster Gwendolyn Rutten een pleidooi om de abortus- en euthanasiewet verder open te breken. Al lijkt ze niet meteen steun te krijgen in het parlement.

‘Op ethisch vlak stemt iedereen vrij. Geen regering nodig. Abortusthema afdoen als ‘vrijheid blijheid, onverantwoord zonder sturing’, is een vreemde redenering van Koen Geens. De regering van lopende zaken heeft daar niets aan te zeggen.’ Met die tweet zette Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten afgelopen weekend de deur open voor een liberaal offensief in lopende zaken over ethische dossiers, zoals abortus en intussen ook euthanasie.

Minister van Justitie Geens (CD&V) had zich in ‘De zevende dag’ zorgen gemaakt over de ‘vrijheid, blijheid’ die in het parlement heerst. Hij verwees naar een amendement van de PVDA op de noodbegroting, dat met de steun van de voltallige linkse oppositie én van het Vlaams Belang is goedgekeurd. Dat zet de deur open voor een ongecontroleerde sinterklaaspolitiek, die de begroting verder dreigt te doen ontsporen.

Het buikgevoel van enkele politici zegt dat de tijden conser vatiever zijn geworden, en dat het moeilijk wordt nog stappen vooruit te zetten.

‘We moeten opletten dat we de evenwichten in onze samenleving nu niet snel omgooien’, waarschuwde Geens. Hij had het niet alleen over de goedkeuring van het amendement op de noodbegroting, maar ook over de paars-groene meerderheid die groeit in ethische dossiers - zoals een versoepeling van de abortuswet. ‘Vrijheid, blijheid is goed, maar gevaarlijk zonder aansturing. Het realisme moet terugkeren in de keet.'

Lutgart Simoens

Als reactie op Geens en na een getuigenis van de radiocoryfee Lutgart Simoens - die weinig fysieke problemen kent, maar het naar eigen zeggen wel gehad heeft - duwde Rutten het gaspedaal verder in. De voorzitter van Open VLD grijpt de kans om met paars-groene wisselmeerderheden ethische stappen vooruit te zetten, nu de federale regeringsvorming zich in een impasse bevindt en de restregering in lopende zaken geen controlerende meerderheid meer heeft.

Er is het voorstel van Open VLD-parlementslid Egbert Lachaert om abortus mogelijk te maken tot 18 weken, en niet te beperken tot de eerste 12 weken. En Rutten wil euthanasie mogelijk maken als mensen vinden dat hun leven voltooid is. ‘Niet alleen bij ondraaglijk lijden, maar ook als je leven ‘af’ is, moet je er een punt achter kunnen zetten’, zei ze in ‘De ochtend’ op Radio 1.

De liberalen hebben ten tijde van paars-groen gescoord met doorbraken in ethische dossiers. Dat CD&V naar de oppositie was verwezen, bood toenmalig premier Guy Verhofstadt de kans het zelfbeschikkingsrecht - een liberale gedachte - erdoor te duwen en een van de progressiefste regelgevingen ter wereld rond abortus en euthanasie op touw te zetten.

Wisselmeerderheid

Het is achteraf bekeken de grote verdienste geweest van Verhofstadt dat hij met paars-groen stappen vooruit heeft gezet in ethische dossiers. CD&V had daarin altijd de boot afgehouden. Wijlen Jean-Luc Dehaene schreef in zijn regeerakkoorden zelfs dat er geen wisselmeerderheden zouden worden toegelaten.

Nu weer wisselmeerderheden mogelijk zijn, pakt Rutten de draad weer op. Uit positieve reacties leidt ze ook af dat de samenleving er klaar voor is. Toch is het maar de vraag of dat zo is. Het buikgevoel van enkele politici zegt hen dat de tijden conservatiever zijn geworden, en dat het moeilijk wordt nog stappen vooruit te zetten. Bovendien is al heel wat weerstand gerezen tegen de Open VLD-voorstellen.

De overheid moet principieel aan de kant van het leven staan. CD&V

De autoriteit in euthanasie en palliatieve zorg, professor Wim Distelmans, plaatst voorbehoud bij Ruttens plan om euthanasie mogelijk te maken als mensen vinden dat hun leven voltooid is. Hij stelt dat er weinig houvast is als het criterium van ondraaglijk lijden wordt losgelaten. Het komt dan eerder neer op assistentie bij zelfdoding, wat volgens Distelmans niet de prioriteit moet krijgen.

Bij de christendemocraten worden de liberale voorstellen afgewezen. ‘CD&V wil dat de overheid principieel aan de kant van het leven staat’, zo profileert de partij zich. Voor de kandidaat-voorzitters is het debat een kans om zich te positioneren. Joachim Coens, de baas van de haven van Zeebrugge, tweette dat CD&V ‘wel een verantwoordelijkheid voor het leven’ heeft.

Maar ook de sp.a en de N-VA lijken niet meteen mee te willen gaan in het verhaal van de liberalen. ‘Er is weinig draagvlak voor’, zegt Karin Jiroflée (sp.a). Kathleen Depoorter (N-VA) wijst op het risico dat euthanasie uit de ‘medische context wordt gehaald’.