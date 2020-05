Liberaal offensief tegen pensioengift van 190 miljoen aan mijnwerkers

Met een juridische noodgreep wil Open VLD voorkomen dat mijnwerkers een pensioenaanpassing van 190 miljoen euro krijgen, maar de liberalen krijgen daarvoor geen steun.

De Kamer stemt deze namiddag over het aanpassen van de berekening van de mijnwerkerspensioenen. Ongeveer 8.000 mijnwerkers, haast allemaal Limburgers want in hun provincie bleven de mijnen het langst open, krijgen daardoor een hoger pensioen én zouden worden gecompenseerd voor het pensioen dat ze de afgelopen tien jaar te weinig hebben gekregen.

Om hen te compenseren krijgen de 8.000 betrokken mijnwerkers elk gemiddeld zo'n 25.000 euro bruto. De aanpassing kost de overheid eenmalig 190 miljoen euro. Vanaf volgend jaar zijn er jaarlijkse meerkosten van 20 miljoen euro omdat het pensioen van de mijnwerkers zo'n 200 euro hoger zal liggen.

Protest Open VLD

Volgens de mijnwerkers, die daarin worden gevolgd door een meerderheid van de parlementsleden, worden hun pensioenen verkeerd berekend. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) en de Federale Pensioendienst betwisten dat en worden daarin gesteund door de Open VLD- en MR-fracties in de Kamer. Door het advies te vragen aan de Raad van State hoopte Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne de stemming tegen te houden.

'Zowel de Pensioendienst als de vorige en huidige ministers van Pensioenen is ervan overtuigd dat de pensioenen van de mijnwerkers altijd correct zijn berekend. Ook ik werd als pensioenminister destijds geconfronteerd met hun eisen. Maar deze keer slaagt hun belangengroep er wel in een meerderheid van linkse partijen te overtuigen. Nochtans kunnen ze niet aantonen hoe de pensioenen verkeerd werden berekend', zegt Van Quickenborne.

Het steekt de liberalen dat de pensioenen retroactief worden aangepast. 'Dat is ongebruikelijk en een historisch unicum voor pensioenen. Een gevaarlijk precedent dreigt. Daarvoor waarschuwt ook de topman van de Pensioendienst. De Raad van State moet kunnen nagaan of dit voorstel en in het bijzonder de retroactiviteit juridisch wel sluitend is', vindt hij.

Advies Raad van State

Het advies van de Raad van State kan maar worden ingewonnen als 50 van de 150 Kamerleden dat vragen. Open VLD en de MR komen samen aan 26 zetels, met de N-VA zijn dat er met 51 net voldoende. De liberalen hopen op de steun van de Vlaams-nationalisten, maar die gaan daar niet op in. 'Dit heeft lang genoeg geduurd', zegt Kamerlid Jan Spooren.

De drie Limburgse Kamerleden van de N-VA zullen het wetsvoorstel steunen, de rest van de fractie onthoudt zich. 'Destijds zijn er afspraken gemaakt met de mijnwerkers, maar die zijn niet op de juiste manier vertaald in wetgeving', zegt Spooren. 'Daarom vinden wij dat de berekening van de pensioenen moet worden aangepast. Dat er een compensatie komt voor de gemiste pensioeninkomsten van de voorbije tien jaar is de normale praktijk.'

N-VA onthoudt zich

Spooren is het evenwel niet eens met alle modaliteiten van het wetsvoorstel en daarom zullen de meeste N-VA-Kamerleden zich onthouden. De uitleg is ietwat technisch: de mijnwerkers krijgen een pensioensupplement op basis van een fictief loon uit 1950. 'Dat werd niet geïndexeerd en dat vinden wij verkeerd, waardoor het verrechtvaardigd is dat de aanpassing er komt. Maar in het wetsvoorstel wordt het fictief loon niet enkel geïndexeerd, het wordt ook aangepast aan de gestegen welvaart.'

Zo'n welvaartsaanpassing is de standaard bij de ambtenarenpensioenen, maar gebeurt niet voor de werknemerspensioenen. 'Nu één groep werknemers zo'n welvaartsaanpassing geven, vinden wij een verkeerd signaal', zegt Spooren. Als enkel de indexatie er zou komen, valt de kostprijs voor de compensatie voor het verleden terug tot 100 miljoen euro en voor de toekomstige pensioenen tot 10 miljoen euro per jaar.

Toch heeft het volgens Spooren geen zin het wetsvoorstel voor te leggen aan de Raad van State. 'Ik denk niet dat dat juridisch een probleem is. Het schept enkel een politiek precedent, want ook andere groepen zullen nu zo'n welvaartsaanpassing eisen.'