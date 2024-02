Nu beslist is dat Sophie Wilmès de Brusselse MR-Kamerlijst niet zal trekken, wil premier Alexander De Croo dat Alexia Bertrand de derde plaats krijgt op de Brusselse Kamerlijst. Daar wil MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez niet van horen, en dus is er nog altijd geen 'samen uit, samen thuis'-deal is tussen de MR en Open VLD in Brussel.