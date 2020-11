Liberale achterban valt regering-De Croo af over kernuitstap

Jong VLD toont zich kritisch over de plannen van de federale regering om in 2025 uit kernenergie te stappen. Nochtans maakt haar moederpartij daar deel van uit.

Engie gaf dinsdag aan dat het dit jaar geen investeringen meer plant om de twee jongste kerncentrales na 2025 open te houden. Daardoor lijkt de discussie beslecht. Tenzij de regering diep in de buidel tast en alle aanpassingskosten voor een mogelijke verlenging op tafel legt, valt het doek over de nucleaire centrales.

Dat is niet naar de zin van de liberale achterban. 'Als het de groene partijen menens is met klimaatverandering, dan behouden we CO2-arme kerncentrales om de klimaatdoelstellingen te bereiken. De federale regering moet de ondoordachte kernuitstap, los van dogmatisch denken, herzien in het belang van toekomstige generaties', schrijven Jong VLD en het Liberaal Vlaams Verbond (LVV) op Twitter.

2021

De regering-De Croo nam zich voor om de finale beslissing pas in 2021 te nemen. Mocht de bevoorradingszekerheid in gedrang komen en de elektriciteitsprijs stijgen, dan wil ze alsnog kiezen voor een levensduurverlenging.

Volgens Jong VLD en het LVV is het ongeacht de timing van de beslissing onredelijk om de bevoorradingszekerheid en de elektriciteitsprijzen op het spel te zetten. Ze vinden het ook absurd dat ons land de kernreactoren vervangt door CO2-uitstotende gascentrales, waardoor België de komende jaren mogelijk extra uitstootrechten moet betalen.

Vooral het LVV, een koepelvereniging boven het liberale middenveld die in 1992 de VLD mee boven het doopvont hield, is erg kritisch en hoopt dat de jongste twee centrales alsnog openblijven. 'Het is een dogma van de groenen. De liberale partij mag niet meegaan in die onzinnige en niet-wetenschappelijke nucleaire aversie', zegt voorzitter Thibault Viaene. 'En het riedeltje dat kernenergie innovatie in de weg staat, is onzin.'

Schermvullende weergave Jong VLD-voorzitter Tess Minnens ©doc

'Wij hebben onze twijfels bij de haalbaarheid van de kernuitstap, en het is in ieders belang dat die vloeiend, zonder stroomuitval of bijkomende CO2-uitstoot verloopt. De beslissing moet worden genomen op basis van feiten, niet op basis van een droom', zegt Jong VLD-voorzitster Tess Minnens. Het is opvallend dat Jong VLD haar moederpartij, die deel uitmaakt van de regering, openlijk afvalt. 'We willen vooral de partij wakker houden. Een regeerakkoord is nu eenmaal een compromis, maar als het van ons afhangt, is er nooit sprake van gascentrales', zegt ze.

Luis in de pels

Het is al een tijd geleden dat jongerenpartijen nog probeerden voor hun moederpartij een luis in de pels te zijn. Eerder trok Minnens ook al van leer tegen het dossier van de elektronische vingerafdruk op de identiteitskaart, maar zonder succes.