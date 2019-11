Liberale basis verdeeld over coalitiekeuze

De basis van Open VLD is compleet verdeeld over de vraag of de partij in een regering zonder Vlaamse meerderheid kan stappen. Dat blijkt althans uit een ledenbevraging door kandidaat-voorzitter Francesco Vanderjeugd.

De burgemeester van Staden riep de 62.000 Open VLD-leden op om deel te nemen aan een online enquête in het kader van de voorzittersverkiezingen, waarvoor hij voorlopig de enige kandidaat is. Tot nu toe kreeg hij 2.097 antwoorden binnen, op ondermeer enkele vragen die in volle regeringsonderhandelingen wel van belang kunnen zijn.

'Alles hangt van de inhoud af, maar ik geloof voorlopig niet dat een paars-groene regering een sterk economisch project kan realiseren zonder met belastingen te zwaaien.' Francesco Vanderjeugd Kandidaat-voorzitter Open VLD

Bijvoorbeeld: mag Open Vld in een federale regering stappen zonder meerderheid aan Vlaamse kant? De conclusie? Dat de basis sterk verdeeld is. Zo wijst 51,15 procent van de respondenten een regering zonder Vlaamse meerderheid af, terwijl dat voor 48,85 procent geen probleem is. Ook over de mogelijkheid niet te kiezen tussen paarsgroen en paars-geel en dus gewoonweg voor de oppositie te kiezen, is het standpunt niet eenduidig. Voor 45,65 procent is oppositie een optie, voor 54,35 procent niet.

Meer Vlaamse autonomie

Interessanter is dat 67,82 procent van de respondenten vindt dat er nood is aan meer Vlaamse autonomie. Net op dat punt is de partijtop vrij eenduidig. Die vindt dat er nu andere prioriteiten zijn dan een communautair rondje. 'Om het land te splitsen of te blokkeren zijn wij niet beschikbaar', tweette voorzitter Gwendolyn Rutten. En ook vicepremier Alexander De Croo maakte in Terzake duidelijk dat N-VA de roep om confederalisme moet opbergen. De prioriteiten zijn sociaal-economisch, zei hij.

Belastingen