Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert eist volledige transparantie van Engie over de rol van de Chinezen in de bouw van de gascentrale in Les Awirs. 'Als het risico bestaat dat een Chinese onderneming, die verplichtingen heeft tegenover de Chinese overheid, een veiligheidsrisico vormt, moeten we optreden', zegt Lachaert.