Liberalen en groenen zetten preformateurs onder druk

De liberale en groene partijen zijn bezorgd over het institutionele luik van de preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette. Dat benadrukken de MR, Ecolo, Groen en Open VLD in een gezamenlijke mededeling.

Het zint de MR, Ecolo, Groen en Open VLD niet dat ze tegen elkaar worden uitgespeeld. 'Iedereen is het beu in dit theaterstuk opgevoerd en gebruikt te worden. Dit gaat mislopen', klonk het woensdag al. Vandaag sturen de groenen en blauwen via een gezamenlijke persmededeling dezelfde signalen. Daarin vragen ze snel duidelijkheid van de preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) over welke coalitie de twee preformateurs verkiezen.