Liberalen geven groen licht voor formatie

'We denken dat er nu een unieke kans is om een regering te vormen.' Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert geeft in een interview met De Tijd het signaal dat de liberalen de onderhandelingen met de N-VA en de PS over een regering willen beginnen.

Als N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorman Paul Magnette vrijdag verslag uitbrengen bij koning Filip, kunnen ze een versnelling hoger schakelen en aan echte regeringsonderhandelingen beginnen. Dat is toch het signaal dat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert geeft.

Er is een bereidheid tussen de PS en de N-VA, en ook wij zijn als liberalen bereid de regeringsonderhandelingen te beginnen. Egbert Lachaert Voorzitter Open VLD

'Ik denk dat we nu een unieke kans hebben om een regering te vormen, die een draagvlak heeft in het noorden en het zuiden van het land. Er is een bereidheid tussen de PS en de N-VA, en ook wij zijn als liberalen bereid aan regeringsonderhandelingen te beginnen. Zo snel mogelijk', zegt Lachaert.

Liberale bijsturing

De liberalen hebben De Wever en Magnette een nota bezorgd. Daarin schuiven ze naar voren dat na twee jaar een realistisch budgettair traject moet worden uitgestippeld. 'Zodat binnen het decennium de begroting weer in evenwicht kan zijn.' Ook moet werk worden gemaakt van een flexibilisering van de arbeidsmarkt. Om meer mensen aan het werk te krijgen moet de arbeidsorganisatie worden versoepeld. En het moet makkelijker worden een uitkering met een deeltijdse activiteit te combineren.

Na twee jaar moet een realistisch budgettair traject worden uitgestippeld, zodat binnen het decennium de begroting weer in evenwicht kan zijn. Egbert Lachaert Voorzitter Open VLD

Voorts vragen de liberalen verduidelijking over de communautaire plannen. 'We staan open voor een staatshervorming die het land efficiënter maakt. Die moet worden voorbereid tegen 2024. Maar we sluiten niet uit dat dan bevoegdheden worden geregionaliseerd en geherfederaliseerd', zegt Lachaert. Hij heeft er begrip voor dat de N-VA niet wil spreken over een herfederalisering van bevoegdheden, maar om het niet moeilijk te maken voor de liberalen mag dat ook niet worden uitgesloten.

Dat er een regering met een meerderheid komt, is volgens Lachaert belangrijk in de strijd tegen de pandemie. Die dreigt nog een, twee jaar aan te slepen, met sociaal-economische gevolgen. 'Om daarop een krachtig antwoord te formuleren heb je een regering nodig die meer dan 38 van de 150 Kamerzetels telt. En liefst een meerderheid heeft in het parlement', zegt de liberale voorzitter.

Samen uit, samen thuis

Lachaert heeft zijn MR-evenknie Georges-Louis Bouchez ervan overtuigd dat het geen zin heeft door te doen met de regering-Wilmès. De twee hebben afgesproken dat het 'samen uit, samen thuis' is. Ze willen zich als liberale familie niet uit elkaar laten spelen in de regeringsonderhandelingen.

Ondanks de constructieve houding van de liberalen is het de vraag of dat lukt. De PS en de N-VA willen onderhandelingen opstarten met zes partijen, waaronder Open VLD maar niet MR. Met de Franstalige liberalen erbij zou de PS de Zweedse coalitie depanneren, wat ze niet ziet zitten. Andere partijen zijn dan mathematisch ook niet nodig.

Als er nu een regering met de PS en de N-VA komt, dreigt Bouchez met lege handen achter te blijven.