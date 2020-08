Liberalen hinten op verkiezingen als plan B

Als er tegen 17 september geen meerderheid is, moet er nagedacht worden over verkiezingen, stellen de Vlaamse en Franstalige liberalen in koor.

De préformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) trekken om 11 uur naar de koning, nadat ze er niet in slaagden om hun 'bubbel van vijf' (N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH) uit te breiden met de liberalen of de groenen. Het is afwachten wie het Paleis aan zet brengt. De tijd dringt hoe dan ook: de restregering Wilmès heeft slechts het vertrouwen tot 17 september.

Als er tegen dan geen meerderheid in de steigers staat, zijn verkiezingen een optie. De regering-Wilmes (38 zetels) in lopende zaken laten verder doen, is niet aan de orde. Dat laten de Vlaamse en Franstalige liberalen beiden maandag verstaan. 'Zowel wij als CD&V hebben duidelijk gemaakt dat die werkmethode geen optie is', stelt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met De Standaard. 'Bij de MR beseffen ze dat het een dood spoor is. Week na week zouden we stemmingen verliezen in een oncontroleerbaar parlement.'

Als er niets is op 17 september, start de discussie wanneer verkiezingen mogelijk zijn, stelt Lachaert. Hij stelt een datum 'ergens in 2021' voor. 'We mogen niet gedroomd hebben dat we de Kamer ontbinden en er zich dan een grote ­corona-opstoot voordoet. Dan zijn we echt stuurloos. Het zou een nachtmerrie zijn.'