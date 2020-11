Liberalen houden deur op slot voor belasten huurinkomsten

Niemand in de regering laat zich verleiden de doos van Pandora te openen, nu het Europees Hof België dwingt de belasting van huurinkomsten te hervormen. De kans op grote ingrepen lijkt klein. De liberalen houden de deur op slot.

Vastgoed wordt niet zwaarder belast. Dat was een rode lijn die N-VA-kopman Bart De Wever bij de start van de Zweedse coalitie trok. 'Raken aan de baksteen in de maag van de Vlaming? Dan haken wij af', klonk het in mei 2015 in een interview met De Tijd. Die boot heeft de N-VA altijd afgehouden. 'Benieuwd of zij dat nu ook gaan doen', klinkt het in N-VA-kringen, waarmee de liberalen de wacht wordt aangezegd.

Huurinkomsten

Met het Europese arrest moet de regering-De Croo wel iets doen aan de ongelijke fiscale behandeling van huurinkomsten, die in het binnenland op basis van het kadastraal inkomen worden belast en in het buitenland op basis van de werkelijke huurinkomsten. Hetzelfde geldt overigens voor de fiscale vrijstelling van het spaarboekje, waar er eveneens een verschil is tussen een binnenlandse en een buitenlandse spaarrekening.

Dat dreigt de doos van Pandora te openen, zoals al bleek met het voorstel van Ecolo-minister van Klimaat Zakia Khattabi om een CO 2 -taks in te voeren. De poppen gingen meteen aan het dansen, want voor de liberalen liggen nieuwe belastingen - zeker als het gaat over de huurfiscaliteit - super gevoelig. De fiscaliteit is het strijdtoneel bij uitstek in het gevecht tussen de N-VA en Open VLD om de centrumrechtse kiezer.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert probeerde de zaak alvast te dedramatiseren. 'Let's not panic. De regering is ermee bezig en bekijkt welke juridische opties er zijn en of het werkelijk zo erg is', klonk het in een reactie.

Effectentaks

De liberalen houden de deur op slot, want ze hebben al een nieuwe effectentaks moeten slikken, terwijl ze die nog hadden afgewezen toen die piste voorlag in de deal tussen De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette. De N-VA en de PS wilden een grote hervorming van de vermogensfiscaliteit doorvoeren, met een meerwaardebelasting en/of een nieuwe effectentaks in ruil voor een verlaging van de roerende voorheffing.

Die bittere pil van de nieuwe effectentaks willen de liberalen zo snel mogelijk doorslikken, wat tot tot fricties leidt in de regering-De Croo. De socialisten vrezen dat hun trofee - die in de markt wordt gezet als een solidariteitsbijdrage in coronatijden - weer kaduuk is en haar doel voorbijschiet. Het is bang afwachten wat de Raad van State zal zeggen.

Dat ook de belasting op huurinkomsten op de regeringstafel komt, maakt de nervositeit enkel groter. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) liet al weten dat hij eerstdaags met een oplossing komt . De kans dat hij voorstelt de werkelijke huurinkomsten te belasten lijkt klein. Vastgoed zou dan meer belast worden dan nu.

Geen nieuwe belastingen

De liberale vicepremier Vincent Van Quickenborne sprak daar al een breed veto tegen uit. 'Er komt geen nieuwe vermogensbelasting, geen meerwaardebelasting - in tegenstelling tot de plannen van de N-VA. Huurinkomsten blijven onbelast, er komt geen vermogenskadaster en van de bedrijfswagens blijven we af', zei hij in een interview met De Standaard.

Er komen geen nieuwe belastingen die de gewone mensen of de middenklasse raken. Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR