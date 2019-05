Liberalen leven op vulkaan

Onder de stoel van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten borrelt na de verkiezingsnederlaag een vulkaan. Maar de partij is ervoor beducht zich door intern geruzie te laten afleiden van een complexe coalitievorming.

Bij Open VLD is de stemming één van ingehouden ergernis. De irritatie over voorzitter Gwendolyn Rutten, die nog op verkiezingszondag de deur voor Vlaams Belang dichtsmeet, draaide nadien naar Bart Tommelein. Hij beet in het aas dat N-VA-voorzitter Bart De Wever had uitgegooid en verklaarde op de radio dat Open VLD niet in een federale regering zonder een Vlaamse meerderheid zou stappen. Terwijl net afgesproken was om zeker nu geen veto’s te stellen.

Er werd een manoeuvre van Tommelein in gezien om zich boven Rutten te plaatsen. Zijn optreden voedde de aanhoudende geruchten dat de burgemeester van Oostende warm draait om de voorzittersrol over te nemen. Tommelein suggereerde al voor de verkiezingen dat hij klaarstond om over te nemen als Rutten vertrekt.

Demarche

De liberalen sluiten, voorlopig toch, de rangen rond Rutten. De demarche van Tommelein wordt geweten aan een misverstand. En op het partijbureau werd alleen in bedekte termen gewezen naar de kopvrouwen Gwendolyn Rutten en Maggie De Block in Vlaams-Brabant, waar Open VLD vooral in de Kamer-verkiezingen een optater kreeg. Door het slechte resultaat zag Rutten in haar eigen provincie parlementsleden Jo De Ro en Daniëlle Vanwezenbeeck hun zitje verliezen.

De partijtop sprak af de regeringsonderhandelingen af te wachten. Op Vlaams niveau lijkt een heruitgave van de Zweedse coalitie in de maak, maar Open VLD is op haar hoede voor Bart De Wever. De vrees is dat de N-VA’er zal proberen de mislukking van de formatiegesprekken met het Vlaams Belang in de schoenen van Open VLD te schuiven, omdat die als derde partner niet zou meewillen met het VB.

Binnen Open VLD valt ook te horen dat niemand de boel wil verzieken omdat in maart 2020 sowieso voorzittersverkiezingen gepland zijn. Het probleem is wel dat de nieuwe voorzitter geconfronteerd wordt met keuzes die Rutten in de komende tien maanden maakt, wat verre van een ideaal startmoment is bij een partij die versuft in de touwen hangt.

Vier kopstukken

Bij Open VLD klinkt het dat vier kopstukken rond elkaar dansen. Er is Rutten, van wie het vermoeden is dat ze een ministerpost ambieert, en Tommelein, die zich opwerpt als kandidaat-voorzitter. Daarnaast zijn er de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne, die zich intern bijzonder scherp uitlaat over de campagne en de partijstrategie, en uittredend vicepremier Alexander De Croo.

Die laatste hield van alle kopstukken het best stand bij de verkiezingen, wat voor zijn entourage nog eens bewijst dat het geen goede keuze van Rutten was hem niet als absoluut boegbeeld uit te spelen.