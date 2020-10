Liberalen mikken op nieuwe effectentaks

Schoorvoetend geven de liberalen toe dat ze mikken op een nieuwe effectentaks voor wie een portefeuille van meer dan 1 miljoen euro heeft. Maar hoe of wat, dat moet minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) uitzoeken.

Geen vermogenswinstbelasting, noch een effectentaks. Die garantie kreeg Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, toen hij als preformateur met zijn sp.a-collega Conner Rousseau op een A4'tje een 'afsprakennota' maakte, op basis waarvan de Vivaldi-onderhandelingen een doorstart konden maken.

In de regeringsonderhandelingen is wel afgesproken dat een bijdrage wordt gevraagd van de sterkste schouders, wat de groenen al de 'sterkeschoudertaks' noemen. In regeringskringen was te horen dat het zou gaan om een transactietaks, wat ook Lachaert in een weekendinterview met De Tijd aangaf. 'We willen geen vermogenskadaster, dus zullen we oplossingen moeten zoeken waarbij het geld aan de bron wordt belast, bijvoorbeeld als een transactie wordt gedaan', aldus Lachaert.

Maar in De Standaard sprak PS-voorzitter Paul Magnette tegen dat het om een taks op grote transacties zou gaan. 'Dat klopt niet', zegt hij. 'We vragen een bijdrage van de hoogste vermogens. Niet op transacties. Maar voor meer uitleg zal u bij de minister van Financiën moeten aankloppen.'

Boven 1 miljoen euro

De liberalen geven in een reactie toe dat het misschien wat misleidend was om te spreken van een transactietaks, want de bedoeling is de effectentaks te hernemen voor wie een portefeuille heeft boven 1 miljoen euro. De effectentaks was door de regering-Michel ingevoerd voor wie een portefeuille had voor meer dan een half miljoen euro, maar is door het Grondwettelijk Hof afgeschoten.

Het zal nu aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn om te zien hoe die effectentaks kan worden hernomen, en of het daarbij zal gaan om een taks op het bezit van een effectenportefeuille van meer dan 1 miljoen euro of op transacties vanuit zo'n portefeuille. In het laatste geval zou zo'n effectentaks boven op de bestaande beurstaks komen, terwijl die beurstaks in België al bij de hoogste ter wereld is.

Daarnaast moet er ook over worden gewaakt dat een nieuwe effectentaks binnen de contouren blijft die het Grondwettelijk Hof heeft geschetst. Want er was tijdens de regeringsonderhandelingen te weinig tijd om alles tot in de puntjes uit te werken. Tegen de eerstvolgende begrotingscontrole zal Van Peteghem een voorstel op de regeringstafel moeten leggen.

Discriminaties

Een herneming van de effectentaks die de toets van het Grondwettelijk Hof kan doorstaan, is mogelijk, luidt het bij de sherpa's van Vivaldi. Maar dan zou de effectentaks niet beperkt kunnen worden tot aandelen aan toonder, en de taks zou dan enkel moeten worden betaald voor de bedragen boven 1 miljoen euro. Dat zou verhelpen aan het discriminatoir karakter van de effectentaks, zoals die was uitgewerkt door de regering-Michel.

De vorige effectentaks discrimineerde tussen aandelen op naam en aan toonder. Aandelen op naam zijn opgenomen in het aandelenregister van een bedrijf. Veel bedrijfseigenaars hebben aandelen op naam in hun bedrijf. Aandelen aan toonder zijn verhandelbaar op de beurs. Maar ook veel kleine beleggers hadden om de belasting te omzeilen hun beursgenoteerde aandelen laten omzetten in aandelen op naam. Een andere discriminatie was de bepaling van het grensbedrag. Wie 1 euro meer had dan een half miljoen betaalde de taks op zijn hele portefeuille, wie 1 euro minder had betaalde niets.

Een effectentaks die ook voor aandelen op naam geldt, dreigt al gauw weer te botsen op een politiek veto van de liberalen.

Maar een effectentaks die ook voor aandelen op naam geldt, dreigt al gauw weer te botsen op een politiek veto van de liberalen. Die willen absoluut vermijden dat ook effecten op naam worden geviseerd, 'want dan komt de kmo-eigenaar in het vizier', zo is te horen.