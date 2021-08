Liberalen openen debat pensioenhervorming

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert stelt voor dat wie een minimumpensioen krijgt, minstens twintig jaar moet gewerkt hebben.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en Kamerfractieleider Maggie De Block dienen in de Kamer een wetsvoorstel in om de toegang tot het minimumpensioen te verstrengen. Vandaag heb je daar recht op na een loopbaan van minstens 30 jaar, maar dat heb je ook als je bijvoorbeeld 10 jaar gewerkt hebt en 20 jaar werkloos was. Voor Open Vld moet je voortaan minstens 20 jaar effectief gewerkt hebben, zegt Lachaert in een interview in Het Laatste Nieuws.

Daarmee openen de liberalen het debat over de pensioenhervorming. Binnen enkele weken, wanneer het parlementaire jaar herstart, wordt een hervormingsplan verwacht van federaal minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS).

Twintig jaar

'Twintig jaar is nog altijd gebalanceerd', zegt Lachaert. 'Het houdt rekening met mensen die pech hebben, maar het is uiteindelijk nog altijd minder dan de helft van een volwaardige loopbaan', aldus Lachaert.

Hij zegt dat de socialisten dit plan bespreekbaar vonden tijdens de regeringsonderhandelingen, maar dat het onder de tijdsdruk om de coronacrisis aan te pakken niet uitgewerkt in het regeerakkoord kon worden gezet. Wel staat er een vagere zin in dat de link tussen gewerkte jaren en de hoogte van het pensioen moet worden versterkt. De strengere voorwaarde moet er toe leiden dat de verhoging van de minimumpensioenen tot 1.500 euro per jaar betaalbaar kan worden.

Heet najaar