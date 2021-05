Liberalen willen macht van partijen inperken

Open VLD heeft in de Kamer wetsvoorstellen ingediend die politieke partijen minder macht geven, ten voordele van de kiezer en de verkozenen.

Politieke partijen moeten minder macht krijgen om te bepalen wie in het parlement verkozen wordt en worden gedwongen tot meer financiële transparantie. Dat is de rode draad in een reeks wetsvoorstellen die de Vlaamse liberalen hebben ingediend in de Kamer.

Kiezer kiest

Een eerste hervorming gaat over de vraag wie verkozen wordt. Politieke partijen kunnen op drie manieren daarop wegen. Zij bepalen wie vooraan op de lijst staat en via de lijststemmen in het parlement komt, ook al haalden mensen lager op de lijst meer stemmen. Ze beslissen wie de opvolgerslijst trekt en dus als eerste in het parlement komt als iemand minister wordt of opstapt. En ze kennen aan de boegbeelden van de partij grotere campagnebudgetten toe.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert stelt voor die drie dingen af te schaffen. Als een partij in een kieskring vier zetels haalt, moeten de vier politici op de lijst met het meeste stemmen die zetels krijgen. Als een van hen opstapt, moet de nummer vijf naar het parlement. In de Open VLD-voorstellen blijft de partij wel de volgorde op de lijst - en dus de zichtbaarheid op de stembrief - bepalen.

Dat de kandidaten bovenaan op de lijst meer mogen uitgeven dan anderen in de campagne, noemt Lachaert een 'campagneverbod' voor die anderen. Hij pleit voor eenzelfde uitgavenlimiet voor iedereen: 8.700 euro plus een variabel bedrag naargelang de grootte van de kieskring.

De huidige regeling leidde ertoe dat Sihame El Kaouakibi als kopstuk in de provincie Antwerpen 50.000 euro campagnebudget kreeg van Open VLD in de verkiezingen van 2019. Ondertussen is ze zelf uit Open VLD gestapt, nadat een procedure werd opgestart om haar uit de partij te zetten.

Verkozene doet voorstellen

Open VLD wil ook af van de traditie van het 'zwijgakkoord' in het Vlaams Parlement. Dat houdt in dat parlementsleden van de meerderheid alleen maar voorstellen van decreet indienen na een consensus met de andere meerderheidspartijen.

Lachaert wil het systeem van de Kamer overnemen, waar een parlementslid van de meerderheid al een voorstel kan indienen zonder het meteen te agenderen. Dat biedt de ruimte om in het parlement het overleg op te starten.

Financiële transparantie

Voorts moeten partijen, die vooral met belastinggeld worden gefinancierd, duidelijker zijn over hun financiën. Aangiftes van verkiezingsuitgaven moeten duidelijker leesbaar zijn en moeten permanent raadpleegbaar zijn, wat vandaag niet het geval is. De partijen zouden een vlot leesbare samenvatting van hun financiële jaarrekening op hun website moeten plaatsen.

Minder voordelen voor ex-ministers

Tot slot willen de liberalen komaf maken met het systeem waarbij een federale ex-minister nog tot vijf jaar kan rekenen op twee door de overheid betaalde medewerkers.

Eerste stap